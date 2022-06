Federal Reserve verhoogt rente VS met 0,75 procentpunt

De Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve heeft het belangrijkste rentetarief woensdag met 0,75 procentpunt verhoogd. De forse rentestap moet helpen om de hoge inflatie te beteugelen. De beleidsmakers willen de inflatie terugbrengen naar de doelstelling van 2 procent. De verwachting is dat de rente dit jaar verder wordt verhoogd. Door de rentestap staat de beleidsrente op 1,5 tot 1,75 procent. Dat kan aan het einde van dit jaar 3,4 procent zijn. In juli volgt mogelijk weer een rentestap met 0,75 procent, waarschuwde Fed-baas Jerome Powell. Hij zei daarbij gelijk niet te verwachten dat beweging van deze omvang gebruikelijk zal zijn.

Een rentestap met driekwart procentpunt is sinds 1994 niet voorgekomen. Het besluit was ook niet unaniem. Een beleidsmaker pleitte voor een renteverhoging met 0,5 procentpunt. De rentestap is ook iets groter dan de Fed aanvankelijk had aangekondigd. Op de markten werd alom wel rekening gehouden met een stevigere ingreep, zeker nadat vorige week was gebleken dat de inflatie ook in de grootste economie ter wereld harder oploopt dan voorzien. Na de bekendmaking steeg de rente op tweejarige staatsobligaties. Verder stegen de aandelenmarkten na een kortstondige dip. De dollar maakte een eerder verlies goed.

Hoogste inflatie in ruim veertig jaar

Vorige week werd bekend dat de inflatie in de VS in mei was opgelopen naar 8,6 procent. Dat was het hoogste niveau in ruim veertig jaar. De hoge inflatie komt mede door de gestegen brandstofprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook levensmiddelen zijn duurder geworden waardoor veel Amerikaanse huishoudens hun koopkracht zien dalen. Het economisch vertrouwen van consumenten in de VS is ondertussen naar een dieptepunt gedaald. De bestrijding van de inflatie is volgens president Joe Biden de grootste binnenlandse prioriteit van zijn regering.

De inflatieprognose, gemeten aan de hand van de consumptieve bestedingen, is gestegen van 4,3 procent naar 5,2 procent dit jaar. Maar de kerninflatie, die de snel stijgende voedsel- en energiekosten buiten beschouwing laat, wordt geraamd op 4,3 procent, slechts 0,2 procentpunt meer dan bij de vorige prognose.

Vooruitzichten bijgesteld

De centrale bankiers hebben ook hun vooruitzichten voor de economie neerwaarts bijgesteld. Dat onderstreept ook de zware taak waarvoor Powell zich gesteld ziet nu hij probeert de inflatie te beteugelen zonder een recessie te veroorzaken. Kenners gaan nu uit van een groei van 1,7 procent dit jaar. Dat was bij de raming in maart nog 2,8 procent. Powell zei in een toelichting dat de Fed vastberaden is om de inflatie terug te dringen.

Powell zal volgende week verschijnen voor het Congres. Daar zal hij naar verwachting worden aangesproken op de prestaties van zijn centrale bank.

Volg Executive Finance op LinkedIn!