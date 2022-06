Finance week: Veel macrocijfers, Fed-voorzitter Powell in Congres

De aandacht van beleggers zal komende beursweek voor een deel uitgaan naar verschillende macro-economische cijfers. Daarnaast verschijnt voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in het Amerikaanse Congres om uitleg te geven over het beleid van de centrale bank. Vorige week verhoogde de Fed de rente nog in het hoogste tempo in bijna dertig jaar om zo de hoge inflatie tegen te gaan.

Op de beurzen is er de afgelopen tijd veel onrust over de sterk stijgende rente en de vrees voor een economische recessie. Op Wall Street werd afgelopen week zelfs het grootste weekverlies geleden sinds het begin van de coronacrisis. Powell heeft aangegeven vastberaden te zijn om de inflatie omlaag te krijgen, zelfs als daardoor een recessie optreedt en de werkloosheid toeneemt.

Economische bedrijvigheid

Aan het macrofront komen gegevens over onder meer de Duitse producentenprijzen, het economisch vertrouwen in de eurozone, het Duitse ondernemersvertrouwen en informatie over de economische bedrijvigheid in Europa en de Verenigde Staten. Daarnaast meldt de Fed de uitkomst van de jaarlijkse stresstest in de bankensector. In die test wordt nagegaan hoe Amerikaanse banken bestand zijn tegen grote economische schokken.

Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert veel data, onder meer over economische groei, consumentenvertrouwen, huizenprijzen en bedrijfsinvesteringen.

Vrij rustig qua bedrijfsresultaten

Qua bedrijfsresultaten is het vrij rustig. In de VS komen nog kwartaalupdates van onder meer pakketbezorger FedEx en cruisemaatschappij Carnival. In New York blijven de aandelenbeurzen maandag dicht voor Juneteenth, waarbij de afschaffing van de slavernij in de VS wordt herdacht.

De Amsterdamse AEX-index sloot vrijdag met een min van 0,4 procent op 635,75 punten. De MidKap steeg juist 1,4 procent, geholpen door een stevige plus voor ABN AMRO na berichten dat het Franse BNP Paribas interesse zou hebben in een overname van de bank, die grotendeels in handen is van de Nederlandse staat. ABN AMRO won bijna 6 procent.

Op Wall Street was vrijdag een wisselend beeld te zien, na de forse koersdalingen eerder in de week. De olieprijzen gingen voor het weekend hard onderuit. Een vat Amerikaanse olie kostte bijna 7 procent minder op 109,68 dollar. Brentolie werd zo’n 6 procent goedkoper op 113,05 dollar per vat.

