Gek van de golven aan transformaties

Als ik persberichten van leveranciers moet geloven, komen we om in golven van digitale transformatie en duurzaamheid. Nu is veel daarvan ook best waar. Welk bedrijf is niet bezig om zijn processen digitaal te maken?

Maar vaak is dat nog slechts op het niveau van systemen aan elkaar knopen. Van een echte transformatie is nog geen sprake. Want bij een echte transformatie zult u ook zo moeten digitaliseren dat u nieuwe digitale businessmodellen ontdekt. Dat is wat anders dan de facturen digitaal ontvangen en versturen of een dashboard zetten boven op het financiële systeem. Dat is slechts het grondwerk van een echte digitale transformatie.

Hype

Ook duurzaamheid dreigt een hype te worden in de vorm van Environment, Social & Governance. Het is een term die is overgevlogen uit de beleggerswereld. Dat gebeurt vaker: termen komen en verdwijnen. Alhoewel ESG een blijvertje lijkt. Ik noem verder nog impact assessments, blockchain, fast closing, de balanced scorecard, machine learning en smart contracts. Er zit in al die termen techniek die het vast ergens gaat maken. Daarom is het ook zo interessant om er aandacht aan te besteden.

Maar soms brengt de werkelijkheid je terug op aarde. Zo ver zijn we nog helemaal niet … We hebben moeite om bedrijfsgegevens in één systeem, bijvoorbeeld ERP, te krijgen. CFO’s deinzen terug voor ellenlange implementaties. En zie bovenop de spaghetti aan systemen nog maar iets te bouwen dat chocolade kan maken van de onderliggende cijfers en gegevens. Het grapje is niet voor niets onder CFO’s dat een ERP-implementatie je de kop kan kosten. Dit is zo ontnuchterend: ik hoorde laatst het aantal casussen van bedrijven die ESG-assurance wilden van een groot accountantskantoor. Dat aantal lag laag. Zo serieus nemen we het blijkbaar niet.

Wat kunt u ermee?

In die zin willen we ons als Executive Finance niet laten meeslepen, maar ook de boot niet missen. Ja, blockchain wordt belangrijk, maar tot nu toe vooral in crypto’s. Wanneer maakt het de stap naar het finance department? En ja, ESG is belangrijk, maar laten we er dan ook echt werk van maken. Ik denk daarmee dat we zitten waar u zit: in alle nuchterheid technologieën, technieken en managementmethodes bekijken op hun merites. Wat kunt u ermee? Zonder te overdrijven. Die insteek proef ik ook als ik in rondetafelgesprekken met CFO’s zit. Geen poespas. Maak het niet moeilijker dan het is, eerder eenvoudiger.

Zwakste schakel

Wie zulke gesprekken heeft, weet dat de zwakste schakel voor het gebruik van technologie en technieken, zoals ESG, nog altijd de mens is. En dat we een schreeuwend tekort aan mensen hebben. Dat pleit er – tussen alle hypewoorden in – voor om eens bij HR over de vloer te komen om met hen het gesprek te hebben over dé echte waarde van de onderneming. Die wordt nog altijd gemaakt door de mens, uw collega’s. Gek worden ze af en toe van de golven aan transformaties en compliancegeneuzel. Schuif eens aan bij HR, ook om al die o zo belangrijke key-performance-indicatoren van de strategie echt gedragen te krijgen. Gebruik de nuchterheid om de brug te slaan naar een discipline waar u het in deze tijden echt van moet hebben. Kortom, snel de stoel af en drie flexplekken verder. Een dagje HR’en.

Ronald Bruins, hoofdredacteur Executive Finance (ronaldbruins@vakmedianet.nl)

Volg Executive Finance op LinkedIn!