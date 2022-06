Helft van finance professionals mist capaciteit en kennis om te starten met ESG

De verplichte verslaglegging over ESG-doelen (Environmental, Social, Governance) van een organisatie wordt over het algemeen goed ontvangen, maar meer dan de helft van de finance professionals geeft aan niet de benodigde kennis of capaciteit in huis te hebben om ermee te beginnen. Hoewel de wetgeving naar verwachting met een jaar wordt uitgesteld, is die tijd ook hard nodig om de nodige voorbereidingen te treffen.

Dat blijkt uit een rondgang onder tachtig finance professionals uit verschillende sectoren, waaronder CFO’s, financial controllers en ook bedrijfseigenaren. Deze vond plaats tijdens het webinar ‘De toekomst van de financiële functie’, georganiseerd door Verhoeve, onderdeel van Quoratio Groep.

Verantwoordelijkheid vaak bij de finance professional belegd

De CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) van de Europese Unie, verplicht bedrijven die voldoen aan bepaalde criteria om vanaf 2024 verslaglegging te doen over verschillende ESG-doelen. Van de professionals gaf 55 procent aan al bezig te zijn met ESG-rapportage of er volgend jaar mee te starten, terwijl de helft aangeeft niet over voldoende kennis en capaciteit te beschikken.

De meeste respondenten geven aan dat de verantwoordelijkheid voor het rapporteren over de CSRD-richtlijnen onder een afdeling Duurzaamheid of Sustainability moet gaan vallen, met de afdeling Finance & Control als een goede tweede.

Lees ook: Een heterogeen bestuur presteert beter op ESG-criteria

Edwin Groeneveld, CFO bij Quoratio Groep: “De ESG-doelen moeten meetbaar zijn, en de inspanningen en voortgang moeten dus ook worden gemeten, én vastgelegd. Die informatie moet vervolgens verzameld worden om gezamenlijk in het jaarverslag terug te komen. Doordat nog lang niet alle organisaties een duurzaamheid-afdeling hebben, komt de verantwoordelijkheid vermoedelijk toch meestal bij de finance professional te liggen. Die krijgt de taak om informatie op te halen binnen de organisatie, zoals bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 per medewerker. Vervolgens moet die info zo worden weergegeven dat controle op juistheid en volledigheid door een accountant mogelijk is. Er zijn dus meer variabelen die meespelen en de verslaglegging complexer maken.”

Dat is volgens Groeneveld ook de reden dat de deelnemers verwachten te weinig capaciteit in huis te hebben: “Het rapporteren over de verschillende gekozen thema’s zorgt voor een grote hoeveelheid extra administratief werk, dat zonder extra personeel of automatisering niet altijd kan worden opgevangen.”

Bedrijven willen wel, maar weten niet waar te beginnen

De ESG-doelen zijn verdeeld over verschillende thema’s, waarbij bedrijven zelf kiezen welke thema’s relevant zijn op basis van de gekozen strategie. Groeneveld: “De wil is er bij veel bedrijven, omdat het een kans is om je bedrijfsvoering zichtbaar duurzaam te laten groeien. Doordat er echter meerdere thema’s zijn om uit te kiezen, weten bedrijven vaak niet waar te beginnen. Het vereist strategische keuzes, op basis waarvan je het proces kunt vastleggen en controleren, en de relevante KPI’s kunt bepalen. Zodra die duidelijk zijn, kan met de inzet van slimme dashboards real-time inzicht worden verkregen in het behalen van de gekozen doelen, wat de vastlegging een stuk eenvoudiger maakt.”

Lees ook: Laat de AVA de duurzaamheidsrapportage vaststellen

Introductie naar verwachting uitgesteld

De introductie van de CSRD, waaronder de ESG-richtlijnen vallen wordt naar waarschijnlijkheid op Europees niveau met een jaar uitgesteld. Beursgenoteerde bedrijven zijn daardoor vanaf boekjaar 2024 CSRD-plichtig. Overige bedrijven die voldoen aan twee van de drie criteria: meer dan 250 FTE, meer dan 40 miljoen euro omzet of meer dan 20 miljoen euro balanstotaal zijn CSRD-plichtig vanaf boekjaar 2025.

Lees ook

“Het is klaar met babbelboxen over duurzaamheid en circulariteit”

CSRD en ISSB maken einde aan standaardensoep in duurzaamheid

Volg Executive Finance op LinkedIn!