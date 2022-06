Hoe snel speelt uw organisatie in op veranderingen?

Technologische en digitale ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat langetermijndenken voor veel organisaties vrijwel onmogelijk is. Organisaties moeten zich daarom eenvoudig en steeds sneller kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld om aan wettelijke eisen te kunnen (blijven) voldoen, om de juiste mensen aan zich te binden of om concurrerend te kunnen zijn.

Ook uw organisatie wordt waarschijnlijk continu gedwongen om zich aan te passen en wendbaar te zijn. Zonder die wendbaarheid is het immers onmogelijk om succesvol en winstgevend te zijn of om een goede concurrentiepositie te ontwikkelen. Reageert uw organisatie te laat op veranderingen, dan ontstaan er veel vragen en zijn vaak dure hersteltrajecten nodig. Door in plaats daarvan op tijd op wijzigingen in te spelen, is uw organisatie hierop voorbereid en kan ze als voorloper concurrentievoordeel behalen.

Tijdig inspelen op veranderingen

Neem bijvoorbeeld de nieuwe milieuregels die bepalen dat grotere organisaties vanaf 2023 jaarlijks moeten rapporteren over de CO 2 -uitstoot van het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van medewerkers. Een te hoge uitstoot kan uiteindelijk zorgen voor hoge boetes. Wendbare organisaties kijken daarom nu al naar de CO 2 -uitstoot om tijdig te kunnen bijsturen. Bijvoorbeeld door vaker thuiswerken en reizen per openbaar vervoer nu al meer te stimuleren.

Natuurlijk kunt u zich niet altijd op veranderingen voorbereiden. Zo blokkeerde het containerschip Ever Given in september 2021 het Suezkanaal waardoor wereldwijd zes dagen lang maar liefst 10% van alle vracht werd stilgelegd. Er ontstonden lege schappen in supermarkten en productiebedrijven kwamen stil te liggen. Organisaties moesten snel reageren, kijken hoe ze nieuwe producten konden bestellen en deze op de plaats van bestemming konden krijgen.

Naast de bovenstaande voorbeelden zijn er nog veel meer zaken waar organisaties (soms onverwachts) mee te maken hebben zoals inflatie, personeelskosten, oplopende brandstofkosten, wereldwijde overbelasting van logistiek en personeelsgebrek.

Snel over betrouwbare rapportages beschikken

Waarschijnlijk is er bij uw organisatie ook steeds meer behoefte aan verbetering en professionalisering. Zo wilt u bijvoorbeeld snel over betrouwbare rapportages beschikken, met behulp van een overzichtelijk dashboard sturen op de belangrijkste kpi’s en indien nodig snel kunnen bijsturen.

Bij veel organisaties wordt data echter nog handmatig uit verschillende systemen gehaald, samengevoegd, gecontroleerd en gecorrigeerd. Niet alleen kost het opsporen en herstellen van fouten veel tijd, ook ontbreekt de benodigde informatie om u goed te kunnen adviseren over zaken als het opnemen van producten in het assortiment, margebepaling en klantcontracten.

Eenvoudig analyses maken

Moderne tools voor financiële administratie bieden u echter altijd toegang tot de laatste stand van zaken binnen uw bedrijf en vergemakkelijken het maken van analyses. U kunt snel laten doorrekenen wat bijvoorbeeld een stijgende brandstofprijs, inflatie of oplopende personeelskosten voor uw organisatie betekent. Zo verkleint u het risico dat uw organisatie wordt verrast door onverwachte zaken en kunt u goed onderbouwde (strategische) keuzes maken. Maar hoe pakt u dit aan?

Goede gegevensinvoer zorgt voor betrouwbare en snel beschikbare cijfers waarop u goede beleidsmatige beslissingen kunt nemen. Integreer losse systemen zodat informatie automatisch kan worden uitgewisseld en realtime kan worden verwerkt. U bent veel minder tijd kwijt aan handmatige controles en het opsporen en herstellen van (menselijke) fouten. De betrouwbare data zorgt ervoor dat u uw focus kunt verleggen naar het analyseren van de resultaten.

‘Moderne tools voor financiële administratie vergemakkelijken het maken van analyses’

Wat leveren producten en klanten u echt op?

Wendbaarheid speelt ook een grote rol bij het behouden en versterken van uw concurrentiepositie. Realtime inzicht in uw gegevens zorgt dat u snel veranderingen ontdekt, hierop kunt inspelen en zo uw concurrentievoordeel vergroot. Wanneer u bovendien aan de hand van uw bedrijfsprocessen gepersonaliseerde dashboards inricht, ziet u direct hoe de zaken ervoor staan. Goede software geeft u daarnaast inzicht in wat uw klanten en producten uw organisatie echt opleveren.

Weet u precies welke klanten uw organisatie veel opleveren en van welke klanten u beter afscheid kunt nemen? Dat ziet u door de gemiddelde marge per klant te bekijken. Richt uw aandacht op de klanten die u meer opleveren, leer deze klanten beter kennen en weet wat er speelt in de doelgroep. Benut deze kennis om uw product of dienst te verbeteren.

De landed cost, oftewel de zuivere kostprijs van een product, vertelt u welke producten uw organisatie veel of weinig opleveren. Het omvat de totale kosten voor een product zoals de inkoopprijs, douanetarieven, belastingen, verzekeringskosten, alle transportkosten, valutakosten, verpakkingskosten, verwerkingskosten en betalingskosten. Door deze aan artikelen toe te wijzen, krijgt u een compleet beeld van de daadwerkelijke kosten en de opgebouwde marge.

Wissel eens met een expert van gedachten

Kortom: een gestroomlijnde bedrijfsvoering maakt uw organisatie wendbaarder, efficiënter, voorkomt onnodige kosten en kan bovendien de liquiditeit van uw onderneming helpen verbeteren. Er is minder tijd, kapitaal en materiaal nodig om bedrijfsprocessen te ondersteunen. Omdat iedere organisatie anders is en haar eigen aandachtsgebieden heeft, is ook ieder vraagstuk anders. Neem gerust contact met ons op voor een afspraak of kijk voor meer informatie op nl.visma.com/erp.

Dit artikel is gesponsord door Visma Software.

