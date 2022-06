IIA Nederland waarschuwt voor gevolgen van oorlog in Oekraïne

Uit de nieuwe Risk in Focus-enquête blijkt dat het conflict in Oekraïne de ernst en het scala aan risico’s waarmee bedrijven nu worstelen, is verergerd.

Acht op de tien Chief Audit Executives (CAE’s) melden dat de oorlog van Rusland tegen Oekraïne een negatief effect heeft gehad op het macroeconomic and geopolitical uncertainty, waardoor het, het grootste risico is dat door het conflict is verergerd. Voorafgaand aan de oorlog in Oekraïne stond macroeconomic and geopolitical uncertainty buiten de top vijf van risico’s waar bedrijven mee worstelden. Het risico staat nu bovenaan en centraal op de risicoagenda. Veel bedrijven zien macroeconomic and geopolitical uncertainty als een bedrijfskritisch risico dat voor het eerst moet worden aangepakt.

De stijging van macroeconomic and geopolitical uncertainty op de lijst van risico’s komt uit een nieuwe peiling onder meer dan 800 CAE’s die monitoren welke risico’s het meest zijn getroffen door de oorlog in Oekraïne.

Top vijf risico’s

CAE’s meldden dat de top vijf van risico’s voor bedrijven die het meest werden getroffen door de

oorlog in Oekraïne zijn:

Macroeconomic and geopolitical uncertainty (79%) Cybersecurity and data security (77%) Business continuity, crisis management and disasters response (58%) Supply chain, outsourcing and ‘nth’ party risks (57%) Financial, liquidity and insolvency risks (52%)

Dit onderstreept het feit dat bedrijven nu worden geconfronteerd met een ‘perfect storm’ van geopolitieke en geo-economisch gedreven risico’s die, als ze niet effectief worden beheerd, hun duurzaamheid op lange termijn bedreigen.

Scenario’s maken

De resultaten van de Risk in Focus-enquête benadrukken de noodzaak voor bedrijven om zich voor te bereiden en scenario’s te maken voor grote geopolitieke gebeurtenissen en toekomstige crises, die misschien onvoorzien zijn, maar de bedrijfsactiviteiten ernstig kunnen verstoren. Het IIA dringt er daarom bij organisaties en hun interne auditfuncties (IAF’s) op aan om deze plannen geopolitieke ontwrichting te maken en om meer tijd en energie te besteden aan het beperken van dit risico.

Het Risk in Focus-onderzoek toont ook aan dat macroeconomic and geopolitical uncertainty geen risico op zichzelf is, maar een hele reeks andere bedrijfskritieke risico’s met elkaar verbindt en verergert, waaronder cybersecurity and data security, business continuity, crisis management and disasters response, supply chain, outsourcing and ‘nth’ party risks en financial, liquidity and insolvency risks.

