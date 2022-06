Inflatieverwachtingen bieden hoop

De inflatieverwachtingen voor de lange termijn blijven verrassend stabiel, zegt vermogensbeheerder DWS.

“De ECB die de geldkraan wagenwijd opendraait om deflatie tegen te gaan en inflatie aan te wakkeren? Het lijkt wel een eeuw geleden”, stelt DWS. “Nu hangt echt alles van inflatie af. Het blijft het interessant om te zien welke zaken parallel lopen aan inflatie en welke niet. De komende tien jaar lopen de inflatieverwachtingen van de financiële markten bijvoorbeeld vrijwel parallel met het kerninflatiecijfer.”

Maar die verwachtingen lopen niet gelijk met de veel hogere inflatie overal ter wereld en die velen zorgen baart, stelt DWS. “Dit laatste heeft het 10-jaars voorziene inflatiepercentage opgedreven van ruim onder de 2 procent vóór de Russische invasie tot 3 procent eind april. Dit geldt als een aanzienlijke stijging in een relatief kort tijdbestek en wordt door centrale bankiers als verontrustend ervaren.”

Naar nieuwe recordhoogten

Maar terwijl de inflatie zelf naar nieuwe recordhoogten stijgt, zijn de inflatieverwachtingen weer gedaald van 3 naar 2,3 procent. DWS: “Als dit cijfer van de hoge inflatieverwachtingen voor 2022 en 2023 wordt afgetrokken, komt de inflatiesom voor 2024 tot 2032 rond de 2 procent uit. Daar kan de ECB mee leven.”

Enige hoop op verbetering

De spoedvergadering van de ECB van vorige week toont aan dat de centrale bank nog ver van haar comfortzone verwijderd is, stelt DWS. “De schrik zit ‘m vooral in de renteontwikkelingen in de periferie van de eurozone. Het rendement op 10-jarige Italiaanse staatsobligaties steeg dit jaar al van 1,2 naar meer dan 4 procent. Bovendien weet de ECB dat de burgers zich nu druk maken over de prijzen en zich niet bezighouden met de lange termijn. Reden waarom consumenten niet veel aandacht besteden aan de inflatieverwachtingen. Toch zou de gematigde klim van de inflatieverwachtingen zowel consumenten, centrale banken en beleggers enige hoop op verbetering moeten geven.”

