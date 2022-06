Instroom van gerelateerde bedrijven: beperkte invloed op regionale groei

Regio’s ondervinden een beperkt hogere werkgelegenheidsgroei als nieuwe bedrijfsvestigingen beter passen bij de bestaande sectorstructuur in de regio. Deze conclusie komt voort uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de komst van nieuwe bedrijfsvestigingen in Nederlandse regio’s in relatie tot de economische structuur van die regio’s.

“We houden hierbij rekening met de mate van gerelateerdheid van nieuw gestarte vestigingen aan de bestaande economische activiteiten in de regio”, stelt het CPB. “Gerelateerdheid maakt het mogelijk om de mate waarin sectoren bij elkaar passen binnen een regio in kaart te brengen. Regio’s verschillen onderling in de activiteiten die er plaatsvinden, waarbij iedere regio zijn eigen relatieve sterkten heeft. We beschouwen twee sectoren als sterk gerelateerd aan elkaar wanneer er tussen die twee relatief veel baanwisselingen plaatsvinden.”

Nieuwe ideeën meebrengen naar nieuwe werkplek

Werknemers die tussen gerelateerde sectoren van baan wisselen, kunnen nieuwe ideeën en vaardigheden meebrengen naar hun nieuwe werkplek. Recente studies suggereren dat dit een beperkt positieve invloed kan hebben op de productiviteitsgroei van die vestiging. De onderzoekers: “Instroom van gerelateerde bedrijven zorgt voor een beperkte stijging in regionale werkgelegenheidsgroei enkele jaren erna. Op basis van CBS-microdata onderzochten we de samenstelling van de groep nieuwe vestigingen die jaarlijks in een regio instroomt. Ons onderzoek laat zien dat de werkgelegenheidsgroei hoger uitvalt als een relatief groter deel van de nieuwe bedrijven sterk gerelateerd is aan de bestaande bedrijven in de regio. De economische omvang van het gevonden verband is echter beperkt.”

Lees hier het hele rapport.

Go with the flow-beleid

Regionale overheden kunnen bijdragen aan een geïnformeerde vestigingskeuze door inkomende vestigingen inzicht te geven in hun gerelateerdheid aan andere activiteiten in de regio. Het CPB: “Deze informatievoorziening past binnen een regiospecifiek ‘go-with-the-flow’-beleid waarin regionale overheden economische ontwikkeling faciliteren met goede randvoorwaarden. Mogelijk hebben bedrijven zelf weinig inzicht in hun gerelateerdheid aan andere sectoren in verschillende regio’s. Inzicht verschaffen kan dan enige positieve impact hebben.”

