Jan-Hendrik Erasmus benoemd tot CFO van Athora Netherlands

Jan-Hendrik Erasmus is vanaf 13 juni de nieuwe CFO van Athora Netherlands en haar verzekeringsdochters. De Nederlandsche Bank heeft zijn benoeming goedgekeurd en de ondernemingsraad van Athora Netherlands heeft een positief advies uitgebracht. Erasmus volgt Jim van Hees op, die in juni 2021 werd benoemd tot interim CFO.

Erasmus (1980) was hiervoor Group Chief Risk Officer van Aviva plc, waar hij verantwoordelijk was voor de onderdelen Risk, Actuarial, Compliance, Financial Crime en Regulatory Affairs. Voordat hij bij Aviva in dienst trad, was Erasmus CRO en lid van de Raad van Bestuur van NN Group. Hij kwam bij NN Group vanuit adviesbureau Oliver Wyman, waar hij partner en hoofd van de Britse verzekeringspraktijk was. Erasmus heeft zowel de Zuid-Afrikaanse, als de Britse nationaliteit.

Getalenteerde bestuurder

Roderick Munsters, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Athora Netherlands over de benoeming: “Ik ben verheugd Jan-Hendrik te verwelkomen in de Raad van Bestuur van Athora Netherlands. Jan-Hendrik is een getalenteerd bestuurder en met zijn diepgaande, financiële expertise en brede ervaring op het gebied van kapitaal, financiën en risico’s is hij bij uitstek geschikt om leiding te geven aan onze financiële organisatie, nu wij onze duurzame groeistrategie verder gaan uitvoeren. Ik wil Jim persoonlijk bedanken voor zijn toewijding en inzet het afgelopen jaar. Tijdens zijn periode als interim CFO bij Athora Netherlands heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking van onze financiële organisatie. Wij wensen hem het allerbeste in zijn verdere carrière.”

Jim van Hees zegt over zijn vertrek: “Ik wil de Raad van Bestuur en mijn collega’s bij Athora Netherlands oprecht bedanken voor het jaar dat ik bij het bedrijf heb doorgebracht. Ik maakte deel uit van een geweldig en professioneel, financieel team en ik ben trots op wat we samen hebben bereikt. Ik kijk ernaar uit om de komende weken met Jan-Hendrik samen te werken aan de overdracht en wens hem veel succes in zijn nieuwe functie.”

