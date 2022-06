Kansen rond de risicoreductie van banken benutten

Er bestaat bij banken en NBFI’s behoorlijk wat ontevredenheid over correspondentbanken. Dat blijkt uit het laatste onderzoek van betalingsbank Banking Circle. Mitch Trehan, UK head of Compliance & MLRO maakt de resultaten bekend. Daarnaast legt hij uit hoe een alternatieve aanpak voor traditionele correspondentenbanken kan helpen de gevaren van risicoreductie te voorkomen en de economie een boost kan geven.

Het is geen geheim dat grote banken er grootscheepse strategieën op nahouden om risicoreductie te realiseren. Dat doen ze al decennia lang, door zich bijvoorbeeld terug te trekken uit bepaalde markten en regio’s. De afgelopen tien jaar bracht echter veel nieuwe uitdagingen met zich mee, die traditionele banken ertoe hebben aangezet om nóg meer initiatieven op te zetten voor risicoreductie.

Maar met dit noodzakelijke zelfbehoud creëren banken onbewust fundamentele bedreigingen voor kleinere financiële instellingen en brengen ze een domino-effect binnen de sector teweeg. In een recent onderzoek verkende Banking Circle de impact van en kansen rond risicoreductie.

Risicoreductie door de financiële crisis

De financiële crisis van 2008 zorgde voor een veranderende agenda van de politiek en toezichthouders. Die begonnen banken namelijk meer dan ooit als een doelwit te zien. Trehan: “In plaats van zij aan zij met banken te werken, verlegden zij hun focus naar de bestrijding van financiële delicten. In 2012 betaalde HSBC de Amerikaanse autoriteiten bijvoorbeeld een bedrag van 1,9 miljard dollar om een witwaszaak te schikken. Dit gaf de aanzet tot een golf van risicoreductie die nog altijd voelbaar is binnen de financiële sector.”

Als gevolg hiervan moesten kleinere banken, non-bancaire financiële instellingen (NBFI’s) en bedrijven het opeens zonder correspondentbank stellen. Hun cliënten waren daardoor niet langer in staat om grensoverschrijdende betalingen uit te voeren of te innen. Dat zette een streep door hun plannen om internationaal uit te breiden. Deze situatie speelt tot op de dag van vandaag en is voor sommige organisaties zelfs verergerd. Kleinere banken en NBFI’s worden daardoor momenteel geconfronteerd met een fundamentele bedreiging voor hun bestaan.

“Kleinere banken en NBFI’s worden geconfronteerd met een fundamentele bedreiging voor hun bestaan.”

Ontwikkelingen rond risicoreductie in kaart gebracht

Tussen 2011 en 2019 daalde het aantal actieve correspondentbanken wereldwijd met circa 22 procent. Banking Circle deed onderzoek naar de huidige status in het whitepaper: ‘Big Bank De-Risking: The invisible threat to financial inclusion’. Hieruit blijkt dat er bij banken en NBFI’s behoorlijk wat ontevredenheid bestaat over correspondentbanken. 77 procent van alle banken en NBFI’s heeft nu meer relaties met correspondentbanken dan tien jaar geleden. Ruim de helft (64%) is van mening dat ze er te veel van hebben.

Dit is een reactie op de risicoreductie van grote banken, waarbij kleinere banken en NBFI’s zichzelf proberen te beschermen door het spreiden van hun eigen risico’s. Daarvoor betalen ze echter een hoge prijs. Trehan: “Uit ons onderzoek blijkt dat de kosten rond correspondentbanken volgens de respondenten met 80 procent zijn toegenomen. Drie op de vier zegt klanten te hebben verloren, mede dankzij de gebrekkige toegang tot correspondentbanken met torenhoge tarieven.”

Veel organisaties die door hun bank werden weggebonjourd, kregen dit minder dan twee maanden van tevoren te horen. Bovendien hebben de meeste respondenten op een bepaald moment in de afgelopen tien jaar moeite gehad om een correspondentbank te vinden die als hun partner kon optreden.

Er moet dan ook een oplossing worden gevonden om een einde aan deze problemen te maken en de financiële inclusie onder bedrijven en consumenten te bevorderen. Minder dan de helft van de respondenten is van mening dat er momenteel goede alternatieven beschikbaar zijn voor traditionele grensoverschrijdende betalingen. 71 procent denkt dat een alternatieve oplossing de wereldeconomie ten goede zou komen.

Naar een oplossing toewerken

Toegang tot grensoverschrijdende betalingen vraagt om een bank bovenin de keten die directe toegang tot clearing heeft. Daarom is een alternatief voor correspondentbanken noodzakelijk. En dat is iets waar Banking Circle aan werkt. Trehan: “We nemen een taak op ons die maar weinig banken aandurven: investeren in de integratie van een omvangrijke reeks van lokale clearing- en betalingsstelsels, om een uniek netwerk van correspondentenbanken in het leven te roepen.”

Het vermijden van een sector of regio met hoge risico’s kan een quick win betekenen. De kans is echter groot dat financiële instellingen daarmee interessante klanten uitsluiten. Maar zelfs opkomende markten met de hoogste risico’s kunnen klanten met een laag risico behuizen. Door in zee te gaan met een externe partner, zoals Banking Circle, kunnen zelfs de kleinste banken en NBFI’s deze kans grijpen.

Banken en NBFI’s kunnen hun zakelijke klanten veilige en betaalbare grensoverschrijdende betalingen aanbieden en hen verbinden met clearingsystemen via de betalingsrails van Banking Circle. Op die manier zijn ze niet langer afhankelijk van het verouderde en dure traditionele netwerk van correspondentbanken.

Banking Circle is een ‘digital first’ betalingsbank met een volledige bankvergunning. “Ons doel is om te voorzien in de wereldwijde bancaire en betalingsbehoeften van financiële instellingen”, legt Trehan uit. “We bieden hen ondersteuning voor transacties in ‘s werelds belangrijkste valuta’s en de mogelijkheid om hun financiële middelen op efficiënte wijze te verplaatsen, zodat ze hun klanten snelle en betaalbare betalingen kunnen aanbieden.”

Dit artikel is gesponsord door Banking Circle.

