Knot denkt dat rente in september mogelijk flink omhoog moet

De Europese Centrale Bank zal zijn rentetarieven in september met meer dan een kwart procentpunt moeten verhogen als de vooruitzichten voor de inflatie niet veranderen. Dat heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank aangegeven in een gesprek met de Franse krant Le Monde.

“Als de omstandigheden hetzelfde blijven als vandaag, zullen we de rente met meer dan 0,25 procentpunt moeten verhogen”, verklaarde Knot, die een van de beleidsmakers is bij de ECB. Hij gaf ook aan dat er een “reële kans” is dat de rente bij de rentevergaderingen van de ECB in oktober en december opnieuw omhoog gaat. Met de rentestappen wil de centrale bank de hoge inflatie in het eurogebied beteugelen.

De ECB is van plan de rente in juli voor het eerst sinds 2011 weer te verhogen, werd vorige week aangekondigd. De rentetarieven gaan dan naar verwachting met een kwart procentpunt omhoog. In september zou vervolgens een nieuwe renteverhoging moeten volgen, maar de omvang daarvan werd nog niet genoemd. De ECB hield vorige week ook nog een slag om de arm omdat het definitieve besluit over de rentestappen genomen zal worden in de vergaderingen in de betreffende maanden.

