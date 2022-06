Martijn Wiesenekker nieuwe CFO van HMC

Martijn Wiesenekker versterkt per 1 oktober 2022 de raad van bestuur van Haaglanden Medisch Centrum. Wiesenekker wordt als financieel bestuurder verantwoordelijk voor het dagelijkse financieel bestuur van HMC, waaronder dossiers zoals de meerjarenafspraken met zorgverzekeraars en de digitale strategie.

Wiesenekker heeft een bredere ervaring als bestuurder in de gezondheidszorg. Hij komt over van het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn, waar hij de laatste zes jaar lid was van de raad van het bestuur. Daarvoor was hij in verschillende directiefuncties werkzaam bij het AMC, onder meer als programmadirecteur van de fusie tussen AMC en VUmc. Voor zijn loopbaan als ziekenhuisbestuurder werkte hij bij KPMG. Wiesenekker studeerde bedrijfseconomie aan de VU in Amsterdam.

Grote uitdagingen

“Na ruim zes jaar als bestuurder bij het Diakonessenhuis, heb ik veel zin om de overstap te maken naar HMC,” vertelt Wiesenekker. “HMC heeft een unieke positie in de regio Haaglanden als breed topklinisch ziekenhuis met focus op de acute zorg. Er wachten grote uitdagingen, zoals het realiseren van de vernieuwbouwplannen, verdere digitalisering van de zorg, en de vraag hoe we HMC een nog aantrekkelijkere werkgever laten zijn. Ik zie ernaar uit om iedereen bij HMC snel te leren kennen en samen met mijn collegabestuurders, de medische staf en alle medewerkers van HMC de kansen te benutten en de ambities van HMC waar te maken.”

“We zijn enorm blij met de komst van Martijn,” vertelt HMC bestuursvoorzitter Ingrid Wolf. “Martijn past met zijn ervaring en persoonlijkheid perfect bij HMC. Hij is gericht op samenwerking en op resultaat en doet dat met humor en plezier. We kijken uit naar een mooie samenwerking.”

