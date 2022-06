MT500-onderzoek: ASML beste bedrijf van Nederland

Hightechbedrijf ASML is door managers verkozen tot het bedrijf met de beste reputatie van 2022. Daarmee voert het Brabantse bedrijf de MT500 aan, het jaarlijkse reputatieonderzoek van MT/Sprout onder duizenden zakelijke beslissers.

Branchegenoten prijzen het hightechbedrijf om diens productleiderschap, operational excellence, klantgerichtheid en werkgeverschap. Ook in duurzaam ondernemerschap scoort de chipmachinefabrikant uit Veldhoven hoog. De top 3 van de MT500 wordt aangevuld door de Efteling en Albert Heijn. ASML was ook de drie voorgaande jaren al de favoriet van zakelijke beslissers.

Meest bewonderde bedrijven

In het MT500-onderzoek wordt respondenten – managers, beslissers en andere leidinggevenden die recentelijk zaken deden met de te beoordelen bedrijven – gevraagd naar hun top 3 van meest bewonderde bedrijven. Daarnaast geven ze aan hoe ze het productleiderschap, de klantgerichtheid en de excellente uitvoering van de bedrijven waarderen.

Al decennia gelden deze factoren uit het waardemodel van Treacy en Wiersma als een richtsnoer voor het creëren van onderscheidend vermogen. Het MT500-onderzoek voegt daar nog twee waarden aan toe: hoe staat het met de kwaliteit van het werkgeverschap van de onderzochte bedrijven, en hoe scoren ze op duurzaam ondernemerschap?

“Ik denk dat purpose en maatschappelijke positionering steeds belangrijker worden voor de reputatie van organisaties.”

Maatschappelijk kompas

Professor Henk Volberda van het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam verrichtte het onderzoek. “Het zou kunnen dat de respondenten nadrukkelijker varen op het maatschappelijk kompas. Dat de transformatie waar Shell en Tata doorheen moeten toch zwaarder meeweegt in de beoordeling dan eerdere jaren. Ik denk dat purpose en maatschappelijke positionering steeds belangrijker worden voor de reputatie van organisaties. Bedrijven met een sterke purpose worden goed gewaardeerd door de respondenten in dit onderzoek. Dat past wel bij de bewegingen die we zien in de resultaten: enerzijds Tata en Shell die een duikeling maken, en anderzijds een partij als Staatsbosbeheer die de top binnenstormt.”

