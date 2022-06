Ondernemingen tasten in het duister over aanpak inflatie

Nederlandse ondernemers zien groeikansen verkleinen door toenemende onzekerheid en geven aan weinig ervaring te hebben met manieren om de impact van inflatie te beperken. Ook verwacht meer dan de helft een forse toename van betalingsachterstanden gedurende de tweede helft van dit jaar.

Dat blijkt uit Europees onderzoek van incasso-organisatie Intrum. Ondernemers zetten in op het verbeteren van hun liquiditeitspositie om onstuimige tijden te pareren, maar tasten grotendeels in het duister over de impact van inflatie. Het Nederlandse bedrijfsleven bestaat voor een aanzienlijk deel uit mkb-ondernemingen en ongeveer twee derde van de bedrijven heeft geen ervaring met beperkingen die de impact van inflatie kunnen verkleinen.

Groei betalingsachterstanden

Ook verwacht 62 procent dat toenemende inflatie ervoor zorgt dat ze zelf moeite zullen krijgen om hun leveranciers te betalen omdat er betalingsproblemen ontstaan in de keten. Ze wijten de betalingsproblematiek aan inflatie, strengere regelgeving, vertragingen in de toeleveringsketen en stijgende rentetarieven.

Belemmering groei

Meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven zegt dat de huidige, hoge inflatie ze weerhoudt van groei. “De bedrijfsgroei vormt vandaag een belangrijke strategische uitdaging”, stelt Guy Colpaert, managing director van Intrum Benelux. “Veel bedrijven zitten gekneld tussen forse prijsstijgingen voor energie en grondstoffen langs de ene kant en klanten die hun koopkracht zien dalen en steeds moeilijker betalen langs de andere kant.”

Aanpak arbeidskrapte

Late betalingen staan groei in de weg en veel bedrijven verwachten dat snellere betalingen van klanten ertoe leiden dat ze hun activiteiten uit kunnen breiden. Ook zorgen tijdige betalingen er in hun optiek voor dat het mogelijk is om meer werknemers aan te trekken en er zo voor te zorgen dat de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt door de arbeidskrapte.

Gebrek aan vaardigheden

Tijdens de pandemie is het meer ondernemers duidelijk geworden dat risico’s beter beheerd moeten worden om om te gaan met blijvende onzekerheid. Tegelijkertijd geeft 58 procent van de Nederlandse bedrijven aan dat ze hun beheer van betalingsachterstanden willen verbeteren, maar dat ze dit moeilijk vinden vanwege een gebrek aan interne vaardigheden en middelen.

