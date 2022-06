Onzekerheid over omzetgroei en vrees voor impact digitale risico’s

In PwC’s Global Risk Survey 2022 (GRS) delen ruim 3.500 respondenten wereldwijd hun verwachtingen op het gebied van risicomanagement voor komend jaar. Uit de GRS blijkt dat de 86 Nederlandse respondenten sceptischer zijn over omzetgroei dan hun collega’s wereldwijd. Verder zijn de Nederlandse deelnemers optimistisch over de digitalisering van producten en diensten, maar zijn ze wel alert op digitale risico’s die voor negatieve impact kunnen zorgen.

Niet iedereen overtuigd van omzetgroei

Waar wereldwijd veel meer optimisme heerst over de omzetgroei, zijn we in Nederland sceptischer. Slechts de helft van de Nederlandse respondenten rekent op een omzetstijging. Wereldwijd denkt 76 procent van de respondenten dat de omzet gaat groeien. In Nederland verwacht 21 procent zelfs een daling van de omzet. Wereldwijd denkt 15 procent daar zo over. De verwachtingen van de Nederlandse respondenten worden sterker gekenmerkt door onzekerheid. Zo weet 12 procent niet of de omzet zal stijgen of dalen. De stemming onder de Nederlandse respondenten die een omzetdaling verwachten, lijkt te zijn beïnvloed door uitdagingen in de waardeketen, de oorlog in Oekraïne en de impact van Covid-19.

–> Lees ook: IIA Nederland waarschuwt voor gevolgen van oorlog in Oekraïne

Innoveren om omzetgroei te bereiken

De Nederlandse respondenten vermoeden dat nieuwe producten, diensten, digitalisering van producten en diensten en uitbreiding naar een nieuw klantsegment de grootste drijfveren zijn voor omzetgroei. Wereldwijd klinken dezelfde drie pijlers. Onder de top drie zien de Nederlandse respondenten andere drijfveren dan de rest van de wereld. Bijvoorbeeld dat nieuwe strategische samenwerkingen of het betreden van een nieuwe bedrijfstak een kleine kans biedt op omzetgroei.

Wereldwijd vrees voor impact crypto, Nederlandse respondenten niet overtuigd

Waar respondenten wereldwijd cryptocurrency beschouwen als de meest ontwrichtende technologie met de grootste impact op organisaties de komende drie jaar, vrezen Nederlandse respondenten dat een stuk minder: 21 procent houdt rekening met het risico van cryptocurrency tegenover 41 procent wereldwijd.

Zo’n dertig procent van de respondenten (in Nederland, maar ook wereldwijd) geeft aan dat autonome reactiesystemen een risico kunnen zijn voor de toekomst. Denk aan systemen die met kunstmatige intelligentie werken en die op basis van ontwikkelingen risico’s herkennen en melden. De meeste Nederlandse respondenten vrezen helemaal niet voor nieuwe technologieën. Zo’n 34 procent ziet de komende drie jaar geen gevaar.

Risicomanagement als ‘enabler’ van de organisatie

Tien procent van de wereldwijde respondenten die alle risico’s als urgent zien, verwachten dat zij hun businessdoelstellingen halen en daardoor voor betere resultaten zorgen. Zo verwachten frontrunners op het gebied van risicomanagement bijna twee keer zoveel kans op een omzetgroei van 11 procent of meer het komend jaar. Daardoor weten ze de voordelen van strategisch risicomanagement voor de organisatie optimaal te realiseren.

Volg Executive Finance op LinkedIn!