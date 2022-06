RJ-Uiting 2022-7: Aanpassingen in hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen

Wijzigingen eerder dit jaar in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) zorgen voor aanpassingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) meldt deze aanpassingen in uiting 2022-7.

Het gaat om wijzigingen in hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf verslagjaar 2021, met uitzondering van alinea 517a en de wijzigingen in alinea 518a die van toepassing zijn vanaf verslagjaar 2022.

De volgende wijzigingen in hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’ zijn van toepassing vanaf verslagjaar 2021:

Onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht hun jaarverslaggeving openbaar te maken, in ieder geval op hun website.

Enkele redactionele wijzigingen waarbij niet is beoogd nieuwe bepalingen te introduceren.

De volgende wijzigingen in hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’ zijn van toepassing vanaf verslagjaar 2022:

Mbo-instellingen moeten in het bestuursverslag verantwoording afleggen over het mbo-studentenfonds zodat het mogelijk wordt een landelijk beeld te schetsen van het beroep dat studenten doen op het mbo-studentenfonds (alinea 517a).

Bekostigde onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs en mbo-instellingen moeten in het bestuursverslag verantwoording afleggen over het gevoerde beleid zoals aangegeven in de Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten (wijzigingen in alinea 518a).

De hele uiting is hier te downloaden bij de Raad voor de Jaarverslaggeving. De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl.

