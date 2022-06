‘Society 4.0 – De acht belangrijke issues om een burger samenleving te bouwen’ is bedoeld als inspiratie voor mensen die een vitale en hoopvolle toekomst willen bouwen voor de komende generaties. In zijn visie op een andere en betere samenleving verkent Bob de Wit de mogelijkheden van nieuwe technologieën, onderzoekt hij “zwakke signalen”, en evalueert hij talloze nieuwe maatschappelijke initiatieven en toekomstvisies.

Bob de Wit hoopt lezers te inspireren om zich aan te sluiten bij zijn initiatief om een “burger samenleving” te bouwen. Bob heeft de website Society4th.org geopend om een gemeenschap van actieve burgers te vormen en een burger samenleving voor de toekomst te bouwen.

“Dit boek is een tijdige waarschuwing voor de enorme maatschappelijke risico’s van technologische ontwikkelingen op de lange termijn. Leiders moeten aandacht besteden aan de analyses en observaties in dit boek, en verantwoordelijkheid nemen een betere samenleving te bouwen.” – Prof. dr. Jan Peter Balkenende,

Voormalig Minister-President van Nederland (2002-2010); Hoogleraar ‘Governance, Institutions and Internationalisation’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam; extern Senior Adviseur voor EY; en Voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition

“De wereld van morgen vereist dat we ‘anders tegen onszelf’ aankijken. Dit boek nodigt je uit om de belangrijke issues waar we als samenleving mee worden geconfronteerd vanuit een nieuw perspectief te overwegen.” – Trudy Huisman, Voorzitter van de Economic Board Regio Zwolle; commissaris van diverse organisaties; en voormalig uitvoerend directeur van Rabobank

Over de auteur

Prof. dr. Bob de Wit is een visionaire wetenschapper en Hoogleraar Strategisch Leiderschap verbonden aan het Center for Strategy, Organization & Leadership van Nyenrode Business Universiteit. Zijn belangrijkste research onderwerp is de transformatie van organisaties, sectoren en samenlevingen als gevolg van digitale technologieen, biotechnologie en duurzame energie oplossingen. Bob is een gewaardeerd ‘inspirational speaker’, en geeft presentaties en key notes aan grote groepen. Zijn doel is om private en publieke leiders voor te bereiden op de economische en maatschappelijke revolutie in de komende jaren. Bob is (co-)auteur van vele boeken, artikelen, boekhoofdstukken, cases en teaching notes op het gebied van strategisch management. Verschillende edities van zijn boek Strategy: An International Perspective (1994, 1998, 2005, 2010, 2014, 2017, 2020) worden gebruikt op universiteiten en business schools in meer dan 70 landen in de gehele wereld. Bob’s boeken worden beschouwd als de ‘paradox school of thought in strategy’.

