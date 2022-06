Succesfactoren van een Tax Control Framework

Accountants- en adviesorganisatie deed onderzoek naar de factoren die een Tax Control Framework tot een succes maken.

De eerste succesfactor: Wat is de motivatie om een TCF op te zetten?

Het helder hebben van de motieven helpt volgens BDO een organisatie om een goedwerkend TCF op te zetten en levend te houden. “Een TCF is een instrument oftewel raamwerk waarmee u grip houdt op de fiscale procesbeheersing, zodanig dat u in control bent en voldoet aan fiscale verplichtingen. De reden om aan de slag te gaan met een TCF kan intrinsiek van aard zijn, maar kan ook een externe ontwikkeling zijn zoals de Corporate Governance Code of gewenste deelname aan Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht. Daarnaast spelen maatschappelijke ontwikkelingen als ‘fair-share’ discussies en ESG rapportages een belangrijke rol bij de motivatie om meer grip te krijgen op fiscale risicobeheersing. Transparantie en het voorkomen van reputatieschade zijn hierbij ook van belang.

Met welke succesfactoren moeten CFO’s verder rekening houden bij een TCF?

Bij het opzetten en levend houden van een TCF spelen volgens BDO veel succesfactoren een rol. “Mensen, processen en systemen vormen de ruggengraat van het TCF. Een TCF moet worden gezien als maatwerk. Namelijk een ziekenhuis en een internationale handelsonderneming verschillen significant van elkaar. Interne samenwerking, kennis en bewustzijn over de invloed van cultuur en gedrag op fiscale risicobeheersing zijn essentieel voor een goed functionerend TCF.

Daarnaast zijn er een aantal succesfactoren bij de zogenoemde ‘basisprincipes’ van een TCF. Betrek de leiding en de organisatie bij het opstellen van de fiscale strategie. Zorg dat fiscaliteit continue aandacht krijgt binnen de organisatie en zet een gedegen monitoringsplan op waardoor een fiscale ‘leercirkel’ wordt gecreëerd.

