Webinar: Hoe transformeert intelligente automatisering finance?

Het tweede doel is het vaststellen hoe digitale technologieën, zoals machine learning, kunnen worden toegepast voor voorspellingen of aanbevelingen. Onderzoek van McKinsey toont aan dat gemiddeld 60 procent van de financetaken volledig (40 procent) of grotendeels (17 procent) kan worden geautomatiseerd met de technologieën die vandaag de dag beschikbaar zijn.

– Hoe kan finance intelligente automatisering inzetten?

– Hoe ziet digitale transformatie eruit?

– Wat betekent dat voor finance en hun organisaties?

– Welke technologieën zijn er?

– Welke rol spelen financials in de transformatie?

Gerard Smit is werkzaam bij de Office of the CTO van Oracle. Daarvoor was hij Chief Technology Officer van IBM Benelux en IBM Distinguished Engineer. Gerard is nieuwsgierig naar nieuwe technologische ontwikkelingen en houdt ervan om creatief en buiten de kaders naar oplossingen te zoeken. Hij is sterk verbonden met onderzoeksinstellingen, trendwatchers, analisten en andere externe innovatie-instellingen. Hij is Techno Humanist, de verbindende factor tussen techniek en mens.

Hans Nederlof is sinds 1 februari 2022 CFO van Ricoh Nederland. De grootse uitdaging in zijn rol is digitale transformatie. Door het automatiseren van routinematige activiteiten via workflows, robotisering en andere oplossingen wordt meer tijd gecreëerd voor business information, -control en -support. Ricoh zit momenteel midden in deze transitie.