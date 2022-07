13 boekentips voor de vakantie

Met de zomervakantie voor de deur is het de hoogste tijd om rustig bij te komen met een boek in een vakantiehuisje of op het strand. Op deze lijst staan behalve meeslepende romans en non-fictie ook interessante en vermakelijke vakboeken over onder meer hybride werken en de toekomst van Nederlandse samenleving. Wij hebben 13 boekentips deze zomer.

De Echoman – Sam Holland

Een rechercheur onderzoekt een zaak waarbij een vrouw verdacht wordt van brandstichting die haar man het leven kostte. De detective raakt overtuigd van de onschuld van de voortvluchtige verdachte en samen gaan ze op zoek naar de werkelijke dader. Dat is volgens hen een seriemoordenaar die de methodes van andere moordenaars kopieert met de bijnaam ‘De Echoman’. Deze thriller met opvallende personages en verrassende wendingen is het debuut van Sam Holland. Ze zegt geobsedeerd te zijn door seriemoordenaars en haar kennis van true crime spat van de pagina’s af.

De samenleving maakt een grote omwenteling door met onder meer digitale transformatie en klimaattransitie. Dat veroorzaakt frictie en onvrede onder burgers, die de effecten merken van veranderingen in de rol van arbeid, productie en kapitaal. De Wit vraagt zich in zijn boek Society 4.0 af welke kant Nederland opgaat: sluiten we aan bij toenemende globalisering of gaan we juist regionaliseren? En hoe zou dat dan moeten? Dit is de Nederlandse vertaling van het populaire Engelstalige boek van prof. dr. De Wit.

Violeta – Isabel Allende

Allende staat bekend om haar historische, epische romans met een vleugje magisch realisme. De staatsgreep door Pinochet in Chili heeft een grote impact gehad op het leven van de schrijfster, dochter van politicus Salvador Allende, en ook in dit boek speelt deze gebeurtenis een rol. Deze roman beschrijft het leven van Violeta, die geboren wordt tijdens een pandemie en daarna een beurscrash, een wereldoorlog en staatsgreep meemaakt. Een belangrijk thema is dan ook de cyclische aard van de geschiedenis.

Employee Experience, 2e druk – Gea Peper en Heleen Mes

De tweede druk van dit boek, waarvan de eerste vóór de pandemie verscheen, gaat meer in op de rol van hybride werken. Employee Experience is van groot belang geworden post-corona en auteur Mes ziet dat organisaties die hier al mee aan de slag waren gegaan vóór de crisis succesvolle transformaties doormaken. Het boek laat zien wat organisaties kunnen doen om het werkgeluk van personeel daadwerkelijk te vergroten.

Er is er hier maar één de baas! – Angelique Kunst

Journalist Kunst verdiepte zich in het leven en de carrière van Gerard Sanderink, de man achter bouwbedrijf Strukton en Nederlandse IT-monoliet Centric. Sanderink raakt in de ban van ‘cybercharlatan’ Rian van Rijbroek. Vanaf dat moment neemt zijn leven een heel andere wending en staan zijn reputatie, zijn bedrijven, en zijn macht op het spel. Er is er hier maar een de baas! biedt een fascinerend kijkje in wie hij als persoon is en hoe hij zo kon ontsporen.

Hét managementboek voor digitale transformatie – James van de Merbel en Sander Jansen

Er is veel geschreven over digitale transformatie, maar er zijn over het algemeen twee soorten boeken: high level wollige vergezichten of low-level technische boeken. Dit boek is toegankelijk voor niet-techneuten en toch concreet en praktisch. Aan de hand van cases en praktijkverhalen leggen de auteurs uit hoe digitale transformatie een kernbedrijfsproces is en niet eens zozeer een kwestie van technologie. De auteurs geven een brede blik op business in het digitale tijdperk met antwoorden op praktische vragen waar menig bedrijf mee worstelt.

Saga, boek 1 – Brian K. Vaughan

Terwijl een oorlog woedt, slaan Marko en zijn zwangere vrouw Alana, allebei van een andere partij in de strijd, op de vlucht. Samen krijgen ze een kind dat een belangrijke rol gaat spelen in het verhaal. Saga is een serie graphic novels over een grootste geschiedenis met boeiende personages, vlijmscherpe dialogen en creatief plot met een interessante mix van sciencefiction en fantasy. De serie haalde meerdere malen bestsellerlijsten en ontving een hoop prestigieuze prijzen, waaronder maar liefst 12 Eisner Awards en de Hugo Award. Vlaamse uitgeverij De Standaard vertaalde de eerste delen van deze legendarische stripserie naar het Nederlands.

Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement – Ber Damen

Mensen zíjn de organisatie, zegt auteur Ber Damen en daarom is het belangrijk de focus te houden op de sturing van personeel. Door technologische ontwikkelingen verzamelen organisaties veel kengetallen over medewerkers. Dit boek beantwoordt de vraag: Hoe zet u People Analytics in om personele vraagstukken op te lossen, organisatieprocessen beter in te richten en de onderneming beter te sturen?

Paper towns – John Green

Deze Young Adult-roman van de schrijver van Een weeffout in onze sterren gaat over een jongen wiens buurmeisje op mysterieuze wijze verdwijnt. Deze Margot Roth Spiegelman heeft een serie aanwijzingen achtergelaten. Protagonist Quentin Jacobsen is bang dat ze zelfmoord heeft gepleegd en volgt de aanwijzingen die hem op een speurtocht uitsturen. De titel Paper towns verwijst naar neplemma’s of verwijzingen naar fictieve plaatsen of personen die uitgevers gebruikten in naslagwerken om plagiaat op te sporen.

Eerste circulaire stappen voor mkb’ers – Jan Willem Wensink

Het ontwerpen van een businessmodel dat zich richt op de hele levenscyclus van een product en het hergebruiken van diens grondstoffen lijkt het terrein van grote bedrijven. Maar de overgrote meerderheid van het Nederlandse bedrijfsleven bestaat uit mkb-ondernemers. Dit boek legt uit hoe je als kleine ondernemer praktische stappen kunt zetten. Er zijn al veel mooie businesscases en er is veel te leren van de simpele zaken die je al kunt oppakken.

Hybride werken: handboek voor de professional – Jeroen Busscher

‘Hybride werken’ van Jeroen Busscher is een naslagwerk voor mensen die concrete tips zoeken dan een beschrijving van het fenomeen hybride werken. ‘Als Kwik, Kwek en Kwak echt in de problemen zaten, toverden ze het handboek voor de Jonge Woudlopers tevoorschijn. Daar stonden antwoorden voor ingewikkelde situaties in. Ik raad mensen aan om dit boek niet van kaft tot kaft te lezen, maar lees iets ter inspiratie of om een specifiek probleem op te lossen,’ aldus de auteur.

Naar het paradijs – Hanya Yanagihara

De nieuwe roman van de auteur van de veelgeprezen bestseller Een klein leven bestaat uit drie delen die op elkaar inhaken. Het eerste deel gaat over een man die na de Amerikaanse burgeroorlog moet kiezen tussen twee liefdes, het tweede over de aidscrisis van de jaren 80 en het derde deel speelt zich af in de toekomst en verhaalt over de veranderingen van de wereld na een vernietigende pandemie. Naar het paradijs is een episch familiedrama over ras, seksualiteit, identiteit en verandering.

Dynamische sturing in turbulente tijden – Fred Conijn

Dit is een makkelijk boek om tijdens de vakantie een los (of meerdere) hoofdstukken van te lezen. De modulaire opzet van Dynamische sturing in turbulente tijden leent zich perfect voor het kennisnemen van een specifiek aspect van dynamische sturing. Ontdek antwoorden op vragen als: Hoe stel ik medewerkers in staat snel en slagvaardig te acteren? Hoe zorg ik ervoor dat wij ons continu en flexibel blijven ontwikkelen? Hoe waarborg ik dat wij beschikken over de informatie die wij nodig hebben, zelfs als de omstandigheden ingrijpend veranderen?

