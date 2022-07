162.000 bedrijven maakten gebruik van NOW-steunregeling

Tijdens de coronacrisis hebben in totaal 162.000 bedrijven gebruikgemaakt van de NOW-steun. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV die de balans opmaakt na acht periodes van de steunregeling waarmee bedrijven door de overheid geholpen konden worden om het loon van hun personeel te betalen.

In totaal dienden de bedrijven 521.000 aanvragen in voor de steunregeling. Zo’n 30 procent vroeg alleen in de eerste NOW-periode, tussen maart en mei 2020, de subsidie aan. Een kleine twee derde maakte in twee of meer periodes gebruik van de steun.

Meest gebruikt in horeca en catering

Horeca en catering was de sector waar het meest van de NOW-regeling gebruik werd gemaakt. Meer dan driekwart van de bedrijven in die branche vroeg de steun aan. In de cultuur was dat net geen twee derde, bij winkels ruim de helft. De 162.000 bedrijven die aanvragen deden hebben gezamenlijk meer dan 2,9 miljoen mensen in dienst.

De voorschotten die het UWV in de acht aanvraagperiodes uitkeerden kwamen uit op een totaal van meer dan 23 miljard euro. Daarvan werd in de eerste periode het meeste uitgekeerd, namelijk 7,9 miljard euro. De regio Groot Amsterdam kende de meeste aanvragers, gevolgd door de regio Rijnmond.

