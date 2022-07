Accountants: werkdruk neemt toe vanwege bezwaarschriften

Accountants denken dat de “uitzonderlijke” werkdruk die nu al ervaren wordt later dit jaar flink zal toenemen. Zo hebben de accountants net als veel andere sectoren een tekort aan personeel en zijn ze druk met het verwerken van verklaringen over de coronasteunmaatregelen, en verwachten ze bovendien later dit jaar ook veel bezwaarschriften. Dat zegt de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

De organisatie signaleert een “stilte voor de storm” met betrekking tot de bezwaarschriften. Dat komt onder meer door vertraging van de voorlopige en definitieve aanslag over de inkomstenbelasting van 2021 bij de Belastingdienst en vanwege een herberekening die gedaan moet worden over vermogen.

“Veel burgers en ondernemers zullen, zelfs ook na een toegekende teruggaaf, ongetwijfeld van mening zijn dat onvoldoende recht wordt gedaan. Wij verwachten daarom dat er straks veel bezwaarschriften zullen worden ingediend, tegen die definitieve aanslag”, reageert de organisatie op de mogelijke vertraging.

Opstapeling

Met name accountantskantoren voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) zullen het drukker krijgen. “Een latere definitieve vaststelling betekent dat er een opstapeling ontstaat en er een verdere druk op de planning van met name mkb-kantoren komt”, aldus de NBA. Hoeveel vacatures de accountantssector momenteel open heeft staan kon de NBA nog niet zeggen.

De Belastingdienst meldde begin juli dat ruim 36.000 mensen een brief hebben gekregen over de vertraging. Die vertraging is het gevolg van een aanpassing in de systemen van de dienst. In totaal zijn circa 9,5 miljoen aangiften binnengekomen, zegt een woordvoerder. De dienst zegt geen onderscheid te hebben gemaakt in het soort aangifte dat vertraagd is. Hoelang de vertraging precies gaat duren, kon de dienst nog niet zeggen, maar er wordt alvast gewaarschuwd voor maanden.

