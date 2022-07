Bloomberg: ECB overweegt renteverhoging van half procentpunt

De Europese Centrale Bank zou bij de beleidsvergadering op donderdag overwegen om de rente met 0,5 procentpunt te verhogen. Dat zou het dubbele zijn van de rentestap met een kwart procentpunt die de centrale bank eerder in het vooruitzicht heeft gesteld. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

De grotere renteverhoging zou het gevolg zijn van de aanhoudende hoge inflatie in de eurozone, die in juni verder is opgelopen tot een nieuw record van 8,6 procent. De inflatie ligt daarmee ruim vier keer boven de doelstelling van de ECB van 2 procent. Ook zou de ECB daarmee meer in de pas lopen met andere centrale banken die de rentes al flink hebben verhoogd in de strijd tegen de inflatie.

Eerste verhoging sinds 2011

De ECB zal de rente donderdag naar verwachting voor het eerst sinds 2011 gaan verhogen. De centrale bank heeft daarbij tot nu toe laten doorschemeren de rente vanaf juli geleidelijk te willen verhogen. Het is dan ook onduidelijk of er voldoende steun zal zijn voor een stevigere rentestap van een half procentpunt. ECB-president Christine Lagarde liet in een toespraak op 28 juni wel weten dat er ruimte is voor een grotere rentestap als de inflatie hardnekkig hoger blijft dan verwacht.

De euro steeg dinsdagochtend in waarde door de speculatie op een agressievere renteverhoging in het eurogebied. De munt was 1,0232 dollar waard, tegen 1,0160 dollar een dag eerder.

Onder druk

Vorige week stond de euro nog flink onder druk en was de eenheidsmunt voor het eerst in twintig jaar korte tijd iets minder waard dan 1 dollar. Dat kwam onder meer door zorgen over een mogelijke recessie in de eurozone als Rusland de gaskraan naar Europa volledig dichtdraait. Dit leidde tot speculatie dat de ECB juist voorzichtiger zal moeten zijn met het verhogen van de rente om de economie niet te hard af te remmen.

