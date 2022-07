Cfo Jumbo: ‘Het is tot nu toe een onstuimig jaar, maar we lopen op schema’

Geen groei in omzet maar ook geen daling. Peter van Erp, financieel directeur Jumbo, noemt dat in gesprek met Distrifood een goed resultaat over de eerste zes maanden. Vooral ook omdat de lockdowns in 2021 veel rugwind gaven. ‘En dat we die omzet vasthouden terwijl de markt daalt is knap.’

Een rapportcijfer 8. Dat geeft Van Erp aan Jumbo over de eerste zes maanden als het gaat om de behaalde resultaten. Dat lijkt veel voor een onderneming die de omzet in de winkel stabiel houdt met een index 100. Dat goede rapportcijfer komt omdat de markt juist daalde.

‘Ik moet eerlijk zeggen, een index 100, dat heb ik zelf ook nog niet meegemaakt.’

Vreemde tijden

Van Erp: ‘2022 is tot nu toe een onstuimig jaar. Echt groeien over de eerste zes maanden is ook lastig. Vorig jaar hadden we als organisatie immers juist rugwind door corona: tot en met week 22-2021 waren horeca en niet-essentiële winkels gesloten. De supermarkten hebben daarvan geprofiteerd, met 5 procent omzetgroei over de eerste zes maanden van 2021 voor Jumbo. Dat is je vertrekpunt. 2022 daarentegen is sinds week 6 eigenlijk een normaal jaar, in ieder geval zonder lockdown. Gegeven dat de horeca en alle winkels gewoon open zijn, weet je dat supermarkten inleveren. Wij hebben de omzet weten vast te houden. Ik denk dat we daar gewoon heel erg blij mee moeten zijn.’



De toekomst is onzeker

Van Erp vertelt dat het onzeker is wat de toekomst gaat brengen. ‘We weten hier in Veghel niet hoe de geopolitieke ontwikkelingen in de wereld precies gaan uitpakken. De oorlog in Oekraïne is natuurlijk één van de oorzaken van de inflatie waarmee we nu allemaal te maken hebben. Er zit natuurlijk ook onzekerheid bij de consument, die niet weet hoe dat allemaal uitpakt voor zijn portemonnee: de inflatie, de rente die stijgt.’ Want dat zijn allemaal elementen die de omzet in de supermark én ook in die van de Jumbo-supermarkten beïnvloeden.

