Cijfers CBS laten positieve stemming onder ondernemers industrie zien in juli

Ondernemers in de Nederlandse industrie zijn in juli weer positiever geworden over hun vooruitzichten. Dat laten cijfers van het CBS zien. Vooral hun verwachtingen over hun voorraden gereed product zijn verbeterd.

Er mag dan een lichte positieve stijging zijn, er leven nog steeds zorgen onder ondernemers. Zo verwachten ze dat hun bedrijvigheid gelijk blijft en zijn ze minder positief over de orderportefeuille dan in juni. Ook geeft ruim 30 procent van de ondernemers in de industrie aan dat ze verwachten bij het begin van het derde kwartaal belemmerd te worden door een tekort aan arbeidskrachten. Die zorg is sinds het begin van dit onderzoek van het CSB in 2012 nog nooit zo hoog geweest.

Producentenvertrouwen gestegen

Producenten in de elektrotechnische en machine-industrie waren opnieuw het meest positief. Net als in de aardolie- en chemische industrie en in de metaalindustrie waren ze ook positiever dan een maand eerder. In de overige branches waren ondernemers minder positief dan in juni. Het producentenvertrouwen in de industrie is wel gestegen van 8,1, in juni tot 8,4. Daarmee ligt het vertrouwen nog steeds ruim boven het langjarige gemiddelde van 1,0.

Groei sector

Ten slotte laten de cijfers van het CBS zien dat de Nederlandse industrie in mei 10 procent meer produceerde dan een jaar eerder. Daarmee groeide de sector minder hard dan in april. In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, daalde het vertrouwen van Duitse producenten in juli fors. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp in mei met 1,4 procent in vergelijking met een jaar eerder.

