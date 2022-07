Drastische daling wereldwijde kapitaalinvesteringen blijft uit in Nederland

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne, hoge inflatie en stijgende rentes zijn investeringen in start- en scale-up bedrijven afgelopen kwartaal wereldwijd gezonken naar het niveau van zes kwartalen geleden. Veel minder drastisch, maar ook in Nederland is het aantal investeringen in jonge bedrijven gedaald. Dat blijkt het Venture Pulse rapport van KPMG.

In het eerste kwartaal van 2022 bedroeg de waarde van het aantal wereldwijde investeringen nog $165,3 miljard voor 11.468 deals. Dat kwam afgelopen drie maanden niet verder dan $120,2 miljard en 8.420 deals.

Tech-bedrijven en duurzaamheid

In Europa zijn investeringen van Venture Capital bedrijven redelijk stabiel gebleven. Ondanks de economische onzekerheid blijft de wereldwijde interesse voor fintech, cybersecurity, supply chain management diensten en bedrijven actief op het vlak van energie erg groot. In Europa verschuiven de durfkapitaalinvesteerders hun aandacht massaal naar duurzame bedrijvigheid. Zogeheten Environmental, Social & Governance (ESG)-investeringen zijn populair.

In Nederland is het aantal investeringen in jonge bedrijven gedaald. Een lichte stijging was in ons land te zien bij het aantal nieuwe durfkapitaalinvesteerders tot $ 1 miljard met veel aandacht voor internetbedrijven en duurzaamheid.

Effecten van economische onzekerheid

“Het is moeilijk te beoordelen hoeveel effect de wereldwijde economische onzekerheid heeft op kapitaalinvesteringen in de komende periode. Wat wel duidelijk is, dat steeds meer geld stroomt naar een gericht aantal veelal nieuwe sectoren die bijdragen aan een digitale en duurzame samenleving,” vertelt Pien Lucassen die leiding geeft aan het Emerging Giants Team bij KPMG.

Naar verwachting zal het aantal fusies en overnames wereldwijd gaan stijgen nu investeerders op zoek gaan naar startups die economische uitdagingen ervaren in onzekere tijden. Dat zorgt voor zowel consolidatie in verschillende sectoren als versterking van de individuele posities van bedrijven.

