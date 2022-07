Fidelity voorziet een vrij hoge kans op recessie

Volgens aanbieder van beleggingsoplossingen- en diensten en pensioenexpert Fidelity International is een recessie in Europa waarschijnlijk. Het temmen van de oplopende inflatie lijkt voor de centrale banken de eerste prioriteit te zijn. Het opvangen van de economie slaat daarmee op een lager pitje. Dat ziet CIO van Fidelity Andrew McCaffrey.

In Fidelity’s verwachtingenrapport voor het derde kwartaal van 2022 reflecteren de beleggingsteams van Fidelity over de drie belangrijkste thema’s die zijn zien voor het komende kwartaal. Een aankomende recessie is voor het komende kwartaal één van de thema’s. In Europa drukken de oorlog in Oekraïne en de onbetrouwbaarheid rond het Russisch gas een stempel op de economische groei. Maar ook in de Verenigde Staten lijkt een economische terugval dichterbij te komen.

Vrij hoge kans op recessie

Het eerste thema voor het komende kwartaal is een mogelijke recessie Fidelity schat de kans hierop op 60 procent. In maart leken de centrale banken nog aan te sturen op een ‘zachte landing’ door eerst de rente een beetje te verhogen en dan later bij te sturen. Een kleine verhoging is ondertussen niet meer aan de orde. De Fed heeft de rente al verhoogd met 0,75 procent en daar komt waarschijnlijk nog een verhoging bovenop. Ook de ECB en de BoE zullen de rente fors gaan verhogen, al is de verwachting dat dat minder hard gaat dan in de VS. Door de oorlog zijn de economische risico’s in Europa groter, dus daar moeten de banken rekening mee houden.

China krabbelt op uit lockdowns

De economie van China bevindt zich in een andere fase dan die van de meeste andere landen. Dat komt voornamelijk door andere keuzes in het coronabeleid. Door een zero-covid-beleid heeft China de afgelopen maanden te maken gehad met veel strenge lockdowns. Daardoor is een scherpe, maar korte economische terugval te zien in april en mei. Het land is zich echter welzeker aan het herstellen. Dat betekent niet dat het land al uit de zorgen is. De verkoop van primair vastgoed ligt nog ver onder het niveau van voor de crisis en de werkloosheid onder jongeren neemt toe.

Hoe dit zijn uitwerking zal hebben op de Chinese economie, moet nog blijken. China steunt haar economie via monetair beleid, maar de consument moet er ook weer vertrouwen in krijgen. Toch wordt de kans groter dat China zich in de tweede helft van dit jaar kan loskoppelen van de rest van de wereld.

Consumentenvertrouwen laag

Door de hoge inflatie neemt de koopkracht van consumenten al een tijdje aanzienlijk af en de consument is daar duidelijk ontevreden over. De indicatoren voor het consumentenvertrouwen stonden nog maar zelden zo laag. Dat leidt nog niet overal in de wereld tot een terugname van activiteiten vanuit de consument. Zo blijft de detailhandel in Amerika vooralsnog veerkrachtig. Een kanttekening: dit komt gedeeltelijk door steunmaatregelen. Nu ook in Amerika de hypotheekrente stijgt met de prijzen, is de verwachting dat dat activiteitenniveau zal dalen. Uiteindelijk zal de veerkracht van de consument bepalen hoe hard de economie zal landen, zowel in Amerika als in Europa en China.

Belangrijkste implicaties

In het rapport benoemt Fidelity voor elk thema de belangrijkste implicaties voor de verschillende activaklassen. Deze matrix is uitsluitend bedoeld voor beleggigsprofessionals, niet voor particuliere beleggers.

