FNV zet in op sociaal koopkrachtakkoord vóór Prinsjesdag

Het moet volgens de FNV haalbaar zijn voor vakbonden, werkgevers en kabinet om vóór Prinsjesdag nog een sociaal akkoord te sluiten over het verbeteren van de koopkracht. Geen sinecure, want Prinsjesdag is al over een kleine twee maanden en nu is politiek Den Haag met reces. “Maar als de politieke wil er is, dan is dat zeker mogelijk”, zegt FNV-bestuurslid Petra Bolster.

Vanwege de hoge inflatie is ingrijpen volgens Bolster hard nodig. Sinds de Russische inval in Oekraïne stijgen de prijzen steeds verder, waardoor de koopkracht erg verslechtert. De situatie is volgens Bolster zo somber dat mensen die niet veel verdienen soms niet meer naar de dokter gaan, om hun eigen risico niet aan te hoeven spreken.

Totaalpakket

Een sociaal akkoord zou kunnen helpen om deze problemen op te lossen, zegt Bolster. Ze benoemt dat de salarissen en vooral het minimumloon omhoog moeten. Ook de verdeling van de welvaart moet anders. Zo pleit Bolster er onder andere voor dat de winstbelasting voor bedrijven omhoog gaat. Dan komt er bij de overheid extra geld binnen dat weer kan worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld de zorg. Voor zo’n totaalpakket gaat de FNV graag rond de tafel.

Brede roep om sociaal akkoord

Of de werkgevers over de winstbelasting net zo denken, valt te betwijfelen. Maar werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft er de afgelopen weken geen geheim van gemaakt ook graag afspraken te maken met sociale partners over het economisch beleid. Het overleg daarover gaat in augustus verder, zegt een woordvoerder.

De roep om een sociaal akkoord klinkt inmiddels breder. Maandag pleitte Niek Jan van Kesteren, CDA-senator en oudgediende in de overlegpolder, in De Telegraaf voor zo’n polderoplossing. “We staan aan de vooravond van een enorme financiële klap”, verklaarde hij. “Een sociaal akkoord zou mensen daarvoor kunnen behoeden.”

