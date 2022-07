Fraude en oplichting nemen toe bij bedrijven

Fraude en oplichting bij bedrijven nemen toe. 51 procent van de bedrijven had er afgelopen twee jaar mee te maken. 66 procent geeft aan dat er sprake is van toename van fraude. Veel aandacht in de media gaat uit naar de opkomst van cybercrime maar veruit de meeste vormen van fraude en oplichting vinden op klassieke wijze plaats. Met op nummer 1: eigen medewerkers die geld of producten verduisteren of valse declaraties indienen. Dit blijkt uit een onderzoek van Allianz Trade Benelux onder Nederlandse en Belgische bedrijven.

Eigen medewerkers

De meeste fraude wordt gepleegd door eigen medewerkers (interne fraude). Voorbeelden van veelvoorkomende fraude en oplichting door eigen werknemers:

producten stelen, geld ‘lenen’ uit de kassa of korting geven aan vrienden en familie;

vertrouwelijke bedrijfskennis verkopen of geven aan een concurrent;

zakendoen met niet-bestaande leveranciers en daar valse facturen voor aanmaken;

zonder toestemming geld overmaken naar de eigen bankrekening;

onjuiste kosten- of urendeclaraties indienen.

Externe fraude

Bij fraude en oplichting van buitenaf (externe fraude) is factuurfraude koploper. Meer dan de helft (53 procent) van de bedrijven had hiermee te maken de afgelopen drie jaar. Bij factuurfraude ontvangen bedrijven valse nota’s die ogenschijnlijk verstuurd zijn uit naam van bekende klanten of organisaties. De spookfacturen zijn nauwelijks van echte facturen te onderscheiden. Vaak is alleen het bankrekeningnummer (en de te naam stelling) afwijkend. Vaak gaat het bij spookfacturen om relatief kleine bedragen. De oplichter hoopt dat de spookfactuur in de dagelijkse drukte op de administratieafdeling ‘blindelings’ wordt afgehandeld.

Kopersfraude

Wat bij externe fraude ook veel voorkomt is zogeheten ‘kopersfraude’ (ook wel fake buyer fraud genoemd). 41 procent van de bedrijven die aan het onderzoek meededen noemt deze vorm van fraude, na factuurfraude, als de meest voorkomende vorm van externe oplichting. Kopersfraude kan verschillende gezichten aannemen. Bijvoorbeeld, uit naam van een vaste klant van het bedrijf worden goederen besteld maar er wordt een afwijkend afleveradres opgegeven. Kopersfraude is ook als de koper beweert dat hij een bestelling niet heeft ontvangen, terwijl de goederen in werkelijkheid wel zijn geleverd. Een aparte categorie van externe fraude is zogeheten acquisitie- of advertentiefraude waarbij advertenties worden verkocht die niet of nauwelijks worden ‘geleverd’.

Schade

Op de vraag of men daadwerkelijk slachtoffer is geworden van een vorm van fraude, antwoordde net iets meer dan de helft met ja (51 procent). In 48 procent van de gevallen ging het om schade tot 50.000 euro. 10 procent had een schadepost tussen de 200.000 en 500.000 euro. En 1 procent zelfs meer dan 5 miljoen.

