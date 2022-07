Grootste cryptobeurs ter wereld krijgt miljoenenboete van DNB

’s Werelds grootste cryptobeurs Binance, waar je kan handelen in digitale munten als de bitcoin, heeft een boete van ruim 3,3 miljoen euro gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens de toezichthouder bood Binance in Nederland cryptodiensten aan zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB, wat in dit geval een “zeer ernstige” overtreding zou zijn.

DNB zegt er bij het bepalen van de boete rekening mee gehouden te hebben dat Binance de grootste cryptopartij ter wereld is, goed voor een dagelijks handelsvolume van 13,7 miljard dollar. Binance zou in Nederland daarbij een zeer groot aantal klanten hebben. Bovendien heeft Binance volgens DNB concurrentievoordeel genoten doordat de onderneming geen heffingen aan DNB afdroeg of andere toezichtgerelateerde kosten moest maken door het ontbreken van de registratie.

Eerdere waarschuwing

In augustus vorig jaar stuurde de centrale bank al een waarschuwing uit over de illegale praktijken van Binance. Maar daar werd door de onderneming niet direct op gereageerd. Volgens DNB heeft de cryptobeurs zich heel lang niet aan de regels gehouden, van mei 2020 toen de registratieplicht werd ingevoerd tot in ieder geval begin december vorig jaar toen de toezichthouder zijn onderzoek afrondde.

Toch had de boete nog hoger kunnen uitvallen. Uiteindelijk heeft DNB de geldstraf met 5 procent gematigd, onder meer omdat er inmiddels toch een registratieaanvraag is gedaan. Ook zou Binance gedurende het hele proces relatief transparant zijn geweest over zijn bedrijfsvoering. Binance heeft de benodigde registratie nog altijd niet, want DNB is de aanvraag nog aan het beoordelen.

Geen officieel hoofdkantoor

Binance heeft al langer een reputatie dat het van alles doet om onder toezicht uit te komen. Zo is het bedrijf officieel gevestigd op de Kaaimaneilanden. Er is een kantoor in Singapore, maar het bedrijf heeft geen officieel hoofdkantoor. Oprichter Changpeng Zhao zei eerder dat dit is omdat het bedrijf decentraal werkt, net als de cryptomunten waar het in handelt. Meerdere toezichthouders in de wereld hebben Binance al te verstaan gegeven dat zijn werkwijzen niet door de beugel kunnen.

