Grote banken: label C voor kantoor al snel onvoldoende

Met nog een half jaar te gaan voordat energielabel C voor kantoren verplicht wordt, leggen grote banken de lat al hoger.

Dat blijkt uit een rondvraag door Vastgoedmarkt. Rabobank stelt vanaf 2024 energielabel B als minimumeis voor de financiering van kantoorgebouwen, laat een woordvoerder van de bank desgevraagd weten. Sinds 2018 hanteert de bank label C als eis. Die geldt voor nieuwe en bestaande financieringen.

“Dit doen we gezien de C-labelverplichting in 2023 voor kantoorpanden vanuit de overheid en de verwachte oplopende eisen in de toekomst. Dit betekent dat een kantoor zonder C-label op 1 januari 2023 niet meer gebruikt mag worden. Daarom is Rabobank ook bezig met het aanschrijven van en in gesprek gaan met de klanten die dit zou kunnen raken”, aldus de woordvoerder. Rabobank heeft 5 miljard aan financieringen voor kantoren uitstaan op een totaal van 21 miljard euro aan financieringen voor commercieel vastgoed.

Lees ook: Frank Klok nieuwe CFO bij Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement

ING bezig met aanscherping

Aanleiding voor de vraag is een bericht in de markt dat ING Real Estate Finance (REF) zijn labeleis bij de financiering van kantoren zelfs verscherpt naar A. Een woordvoerder van ING kan dat niet bevestigen. Duidelijk is wel dat de bank de lat hoger wil leggen.

“Wij kijken op dit moment naar een aanscherping van ons beleid rondom energielabels en als wij daar een besluit over hebben genomen maken wij daar meer over bekend. We zijn binnen ING REF altijd bezig zijn met volgende stappen als het gaat om verduurzaming. ING REF was in 2017 de eerste bank die de C-labelverplichting heeft opgelegd bij nieuwe financieringen of verlengingen”, aldus de woordvoerder.

ING wil voorloper blijven

“Meer dan 90 procent van de door ING gefinancierde kantoren voldoet aan de wetgeving die 1 januari 2023 ingaat, terwijl dit in de gehele kantorenmarkt nog geen 50 procent is. Wij willen voorloper blijven voor onze klanten als het gaat om verduurzaming. Daarom zijn we op dit moment onze plannen aan het voorbereiden richting 2030”, vervolgt de woordvoerder. Naar verwachting gaat de overheid in 2030 minimaal label A voor kantoren eisen. “Maar we stellen dus niet alleen eisen, we helpen ook met duurzaamheidsanalyses van de gefinancierde gebouwen, het vinden van partners die helpen bij verduurzaming en het scherp/voordelig financieren van verduurzaming.”

Lees ook: Overnamedeal voor vastgoedonderdeel Evergrande afgeketst

NIBC loopt vooruit op label C

Zakenbank NIBC en Oimio, haar tak voor vastgoedfinancieringen van 2,5 tot 15 miljoen euro, stellen nu ook al labeleisen. “Het voordeel is dat we veel nieuwbouw of transformaties financieren. Hierbij is een energielabel altijd op orde. Daarnaast kijken we bij het financieren van bestaand vastgoed naar het label en geldt voor kantoren een minimale energielabel C. Als dat niet het geval is, dan dienen de middelen beschikbaar te zijn om de benodigde investeringen te doen voor einde van dit jaar’” zegt een woordvoerder.

Eis NIBC verandert niet

NIBC gaat die eisen voor energielabels niet aanscherpen. “Door de samenstelling van onze portefeuille en ons stringente beleid voor nieuwe financieringen zijn we al goed voorbereid en hoeven we geen veranderingen door te voeren.”

De zakenbank heeft 300 miljoen euro aan kantoorfinancieringen uitstaan. Hiervan voldoet ongeveer 90 procent aan de komende energielabel-eis. Voor de overige panden geldt de labelplicht volgens NIBC niet omdat de panden ofwel een monumentenstatus hebben, kleiner zijn dan 100 m2, niet in gebruik zijn door een herontwikkeling, of omdat het pand in gebruik is door een kinderdagverblijf.

Volg Executive Finance op LinkedIn!