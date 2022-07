Grote bedrijven negeren betaalafspraken met zzp’er

Vanaf 1 juli moeten grote bedrijven de facturen van kleine ondernemers sneller betalen. De wettelijke maximale betaaltermijn gaat van 60 naar 30 dagen. Goed nieuws voor de zzp’er, al trekken veel bedrijven zich sowieso weinig aan van betaalafspraken. 49 procent van de zzp’ers had in de afgelopen twaalf maanden namelijk te maken met opdrachtgevers die later betaalden dan afgesproken. Vooral grote bedrijven maken het bont.

Dat blijkt uit onderzoek van Knab onder ruim 500 zzp’ers. ‘Wij zijn zelf ook nog niet betaald’, ‘je factuur is ergens in ons systeem blijven hangen’ tot aan ‘de hele financiële afdeling is op vakantie’. Het zijn slechts enkele van de vele excuses die zelfstandig ondernemers te horen krijgen wanneer ze bedrijven vragen waarom hun factuur nog niet betaald is.

Vooral grote bedrijven betalen te laat

Bedrijven die weken – soms zelfs maanden – later dan afgesproken betalen, blijken geen uitzondering. En het zijn vooral de grote bedrijven. Zes op de tien zzp’ers die opdrachten voor grote bedrijven doen, hadden de afgelopen twaalf maanden te maken met wanbetalers. Bij zzp’ers die niet voor grote bedrijven werken, gaat het om vier op de tien.

De ondernemers komen daardoor niet alleen mogelijk in de knel met hun eigen financiën; ze zijn ook veel tijd kwijt aan het nabellen van hun facturen. Tijd die ze vanzelfsprekend beter kunnen besteden.

Bijna helft accepteert met tegenzin langere betaaltermijn

47 procent van de zzp’ers die opdrachten voor grote bedrijven doen, kwam de afgelopen tijd een langere betaaltermijn overeen dan hij of zij eigenlijk wilde. De meesten vinden het redelijk om binnen twee tot vier weken betaald te worden voor hun geleverde werk. Maar bij veel grote bedrijven valt hier simpelweg niet over te onderhandelen. Die hanteren vaak standaard die maximale 60 dagen. En een deel van hen betaalt dan dus alsnog te laat. ‘Het is bij grote bedrijven slikken of stikken’, aldus een ondernemer in zonnepanelen.

Geholpen met nieuwe wetgeving

Toch is de nieuwe wettelijke betaaltermijn die vandaag ingaat goed nieuws voor de zelfstandig ondernemer. Zes op de tien zzp’ers zeggen geholpen te zijn met deze wetswijziging. Hopelijk gaan bedrijven zich wel beter aan de wet houden. We lazen ook berichten van bedrijven die betaaltermijnen van méér dan 60 dagen willen afspreken. Dat is al sinds 2018 wettelijk niet meer toegestaan.

Auteur: Casper Zwart, eindredacteur bij Knab

