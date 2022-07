IMF heeft somberdere verwachtingen voor wereldeconomie

De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn “aanzienlijk somberder” geworden en kunnen nog verder verslechteren, denkt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat komt door de Russische oorlog in Oekraïne en de sterke inflatie die die heeft veroorzaakt, maar ook door hongersnood en armoede die daar weer het gevolg van zijn, schreef IMF-hoofd Kristalina Georgieva in een blog. Haar waarschuwing komt enkele maanden nadat de denktank zijn economische verwachtingen voor veel landen al naar beneden bij had gesteld.

“Het wordt een pittig 2022 en mogelijk een nog zwaarder 2023, met een toegenomen kans op recessie”, aldus Georgieva. Zij schreef het blog in de aanloop naar de G20-bijeenkomst op Bali van vrijdag en zaterdag. Daar komen de ministers van Financiën en centrale bankiers van de twintig grootste economieën bijeen.

Nieuwe prognose

Het IMF komt later deze maand met een nieuwe economische prognose. Volgens Georgieva gaat die uit van een lagere mondiale economische groei dan de 3,6 procent die de organisatie in april voorspelde. “We waarschuwden toen al dat er de nodige risico’s waren die de groei bedreigden en een deel daarvan is sindsdien uitgekomen.” Vooruitzichten blijven bovendien “extreem onzeker” maar het is al wel duidelijk dat de armsten het zwaarst getroffen zullen worden.

Georgieva is wel een voorstander van harde ingrepen om de inflatie onder controle te krijgen, zelfs als dat een recessie betekent. “Nu ingrijpen doet minder pijn dan later ingrijpen.” Tegelijkertijd is het van belang dat arme landen een deel van hun schulden wordt kwijtgescholden. Georgieva wijst erop dat armere landen vaak schulden in buitenlandse valuta als dollars of euro’s hebben uitstaan en daardoor kwetsbaarder zijn als de eigen munteenheid verzwakt tegenover die munten.

