Jaarverslaglegging in een tijdperk van chaos

Om de balans op te maken van het jaarlijkse rapportageseizoen dat achter ons ligt en om plannen te maken voor het volgende seizoen, heeft Workiva zes evenementen in heel Europa georganiseerd. Financiële professionals en opinieleiders kwamen samen om de meest prangende vragen op het gebied van financiële en ESG-rapportage uit te werken, kennis te bundelen en tot nieuwe inzichten te komen.

Terwijl elke expert uit zijn specifieke ervaringen putte, werd één ding duidelijk: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dezelfde fundamentele vragen, frustraties en uitdagingen komen keer op keer terug. Ondanks verschillende wetgevende, bestuurlijke en culturele landschappen. Wat hadden de experts te zeggen op de evenementen van Workiva? De vaakst terugkerende problemen worden in dit artikel samengevat.

Proactief te midden van onzekerheid

Als er één advies was dat vaak werd herhaald, dan was het dit: begin vroeg met het rapportageproces. Velen wezen erop dat dit maar al te vaak makkelijker gezegd dan gedaan is. Hoewel leiders misschien een langetermijnvisie voor hun bedrijf hebben, kan het moeilijk zijn om te weten waar ze moeten beginnen als er nog zoveel mandaten en normen moeten worden afgerond.

Met de introductie van het European Single Electronic Format (ESEF) en rapportage over de geschiktheid van de EU-taxonomie, vertoonde deze periode een bijzonder steile leercurve. Willem Geijtenbeek, Digital Reporting Leader bij PwC, vond dat onduidelijkheid één van de grootste struikelblokken was. “Sommige afwijzingen vonden plaats op basis van verschillende interpretaties van de regels”, legde hij uit. “Zelfs voor leidinggevenden was het soms lastig om te weten wat juist was.”

Werkgroepen en conferenties

Uit elke nieuw wet komt een nieuwe reeks regels voort om onder de knie te krijgen. Experts op een Frans evenement merkten op dat werkgroepen en conferenties de afgelopen maanden van onschatbare waarde waren, vooral als het ging om het onder de knie krijgen van technische details, zoals het begrijpen van tekenconventies in XBRL.

“Het is belangrijk om een ​​stap terug te doen en te beseffen dat je veel kan doen met wat je al weet”, legt Andromeda Wood, VP Regulatory Strategy bij Workiva uit. “De onderliggende principes zijn hetzelfde: je moet weten waar jouw gegevens vandaan komen, en dat deze gecontroleerd en geldig zijn. Dat kost een enorme hoeveelheid werk. Toch is het grote aantal documenten niet per se het probleem, volgens Wood. “De vraag is vaak hoe ze worden beheerd: door afzonderlijke processen, in afzonderlijke omgevingen, met verschillende formaten.”

Een duidelijk pad banen

Managers hebben een visie en degenen die aan het rapport werken, willen de kleinere details helder krijgen. Het is nu tijd om visie en details samen te brengen. Dat vraagt ​​om organisatie, maar ook om samenwerking. Zoals Willem Geijtenbeek concludeerde: “Het is belangrijk om je niet te laten afschrikken door grote vragen. We moeten samen op zoek naar de antwoorden.”

Dit artikel is gesponsord door Workiva.

