Nominatie voor Kristalprijs 2022 geopend

De nominatieronde voor de uitreiking van de Kristalprijs 2022, de prijs voor de beste mvo-verslaggeving, is geopend. Nomineren kan tot en met 31 juli aanstaande.

‘Transparantie over impact van en op mensenrechten in het licht van mondiale uitdagingen’ is het jurythema van de Kristalprijs 2022.

CSRD-richtlijn

De Kristalprijs wordt in de even jaren uitgereikt op basis van vrijwillige nominaties rondom transparante verslaglegging op een specifiek thema. Alle organisaties die onder de toekomstige CSRD-richtlijn vallen, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Aanmelden kan tot en met 31 juli 2022. De Kristalprijs wordt dit jaar uitgereikt op 29 november aanstaande.

In de oneven jaren vormt de Transparantiebenchmark de basis voor de Kristalprijs. Dit is een tweejaarlijks onderzoek naar de transparantie van MVO-verslaglegging onder een vaste groep. Hierdoor leren de deelnemers over de criteria voor maatschappelijke verslaggeving. Ook krijgen zij inzicht in verbetermogelijkheden en zien zij hoe zij scoren in vergelijking met andere organisaties. De eerstvolgende Kristalprijsuitreiking op basis van de Transparantiebenchmark, vindt plaats in 2023.

De Kristalprijs is een initiatief van het ministerie van EZK, in samenwerking met de NBA. De organisatie is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onderdeel van EZK.

Volg Executive Finance op LinkedIn!