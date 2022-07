Onderzoek wijst uit: 70% van de bedrijven worstelt met innoveren omdat ze data niet effectief kunnen gebruiken

Veel bedrijven hebben moeite de waarde uit hun data te ontsluiten, waardoor ze niet goed tot een innovatieslag kunnen komen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van VMware en professor Feng Li. Het onderzoek belicht de uitdagingen van het vinden van de juiste balans tussen innovatie en kostenreductie.

Coleman Parkes voerde het onderzoek uit in opdracht van VMware. Daarbij ondervroegen ze niet-technische C-suite executives uit verschillende West-Europese landen. Alle deelnemers zijn werkzaam in Forbes Top 2000 bedrijven. Uit de resultaten blijkt dat bijna driekwart (70%) van de bedrijven worstelt om de waarde van hun data te ontsluiten. Dit heeft een directe invloed op hun vermogen om te innoveren, zeggen de kandidaten uit het onderzoek.

Zonder innoveren niet concurreren

Het effectief benutten van data kan in de huidige onzekere economische tijd helpen bij innovatie op de korte en lange termijn. Daarnaast trekken de deelnemers de conclusie dat het lastig zal zijn om te concurreren als je als bedrijf niet weet te innoveren. Zo gelooft 59% van hen dat bedrijven die beslissingen nemen op basis van data aan marktaandeel winnen. 58% is bang om achter te raken op de concurrentie als ze hun data niet effectiever aan inzetten.

LEES OOK: “Uit data kun je een concurrentievoordeel halen”

Data onmisbaar

Volgens de ondervraagden zijn er meerdere strategische doelstellingen waarvoor nauwkeurige, relevante en tijdige data de komende twee jaar onmisbaar zijn. Van inzicht in het personeelsbestand en de productiviteit tot en met het verbeteren van de klantervaring. Zelf zet een groot deel van hen daar ook al op in. Zo motiveert 52% zijn teams om innovatiever te zijn en nieuwe manieren te vinden om producten, diensten en strategieën op de markt te brengen.

Uitdagingen

Professor Feng LI, voorzitter van Information Management aan de Bayes Business School in City, laat weten: “De meeste bedrijven hebben geen gebrek aan goede ideeën. Maar ondanks vooruitgang bij het uitvoeren van hun ideeën, is de kloof tussen innovatie en uitvoering blijven bestaan. Dit komt door een gebrek aan digitale capaciteiten en vaardigheden, rigide infrastructuren en verschillende beperkingen en risico’s die verband houden met datasoevereiniteit en compliance. De ondervraagden zeiden dat het hebben van te veel data en problemen met toegang tot de juiste data belangrijke belemmeringen zijn. Daarnaast zorgt de huidige technologische stack van veel bedrijven ervoor dat ze niet nog méér datagedreven kunnen werken, waardoor bedrijven strategische kansen mislopen.”

LEES OOK: Data-analyse is meer dan slicing and dicing

Data is geen nice-to-have

Joe Baguley, VP & CTO EMEA bij VMware, vult aan: “Innovatie kan niet uitgesteld worden. Zeker niet wanneer het slechter gaat met de economie. Je hebt de tijd en de juiste cultuur, processen en technologie nodig om het te stimuleren en te laten slagen. Het is geen nice-to-have: het creëert concurrentievoordeel, zorgt ervoor dat bedrijven nieuwe werknemers kunnen aannemen en deze kunnen behouden en het creëert bovendien gedeelde waarde. Elke transformatie, of het nu gaat om grootschalige organisatorische verandering of het identificeren van manieren om kosten te verlagen en processen te optimaliseren, heeft een digitale infrastructuur nodig die geïnformeerde besluitvorming kan ondersteunen. Data doet dit. Als bedrijfsleiders hun data beter kunnen gebruiken om beslissingen te nemen en de data literacy van iedereen binnen de organisaties kunnen verbeteren, dan kunnen ze uitdagingen zoals beperkingen vanwege datasoevereiniteit overwinnen. Daarnaast zullen ze beter in staat zijn om echt zakelijk voordeel te halen uit hun investeringen in innovatie.”

Kloof overwinnen

Het onderzoek noemt ook manieren voor bedrijven die weten dat data hun innovatievermogen belemmert om dit aan te pakken. Ze zouden zich moeten richten op mensen, proces en technologie om de kloof tussen ideeën en tastbare impact te overwinnen. Wanneer deze connectie is gemaakt, kunnen bedrijven niet alleen waarde uit hun data halen, maar het ook gebruiken om nog innovatiever te gaan werken.

Volg Executive Finance op LinkedIn!