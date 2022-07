Optimisme over M&A-markt verdwijnt door toename risico’s

De heropleving van de markt voor fusies en overnames van 2021 zal dit jaar niet in dezelfde mate doorzetten, aldus Aon. Geopolitieke instabiliteit, inflatie en andere risico’s zorgen voor een complexe markt waarin het voor dealmakers lastiger wordt om een deal te sluiten.

Dat blijkt uit het M&A Risk in Review 1H 2022 rapport van Aon en Mergermarket. Voor het onderzoek werden vijftig senior executives van internationale corporates, private equity firma’s en investeringsbanken bevraagd over ontwikkelingen in de markt van fusies en overnames (M&A). Het onderzoek werd uitgevoerd in Q4 van 2021 en Q1 van 2022. De respondenten zijn werkzaam in de regio’s Noord-Amerika, EMEA en APAC.

Flink aantal uitdagingen op M&A-markt

In 2021 nam de activiteit op de M&A-markt flink toe. Nog steeds hebben dealmakers een pijplijn waarin flink wat cashflow aanwezig is. Het optimisme op de markt is echter aan het verdwijnen. Hiervoor zijn verschillende redenen: geopolitieke instabiliteit is een belangrijke factor, net als de inflatie die mede door deze instabiliteit toeneemt. Daarnaast zijn ook de ontwikkeling van de rente, de steeds verdere toenemende digitalisering van de economie, een continu veranderend belastinglandschap, complexe cyberdreigingen, het strengere toezicht op ESG-(Economic, Social, Governance)programma’s van betrokken partijen en de krapte op de arbeidsmarkt factoren die zorgen dat de omstandigheden voor deals uitdagender zijn.

In de huidige markt is het voor strategische en private equity-dealmakers van groot belang om kwetsbaarheden te verminderen en betere beslissingen te nemen als het gaat om financiële, fiscale, juridische en andere risico’s. Henk Bijl, managing director Mergers & Acquisitions bij Aon: “Het is belangrijk om tijdens de volledige levenscyclus van een deal kansen te identificeren om activa veilig te stellen, het rendement te verbeteren en te onderzoeken hoe verzekeringsoplossingen kunnen helpen de transactiestructuren te verbeteren en onvoorziene omstandigheden voor kopers en verkopers van tafel te halen.”

Controle op ESG-aspecten belangrijker bij toekomstige deals

Uit het onderzoek blijkt dat 70% van de respondenten de TMT-sector (technologie, media en telecom) bij uitstek de branche vindt waarin de meeste deals kunnen plaatsvinden in de komende 12 maanden, op gepaste afstand gevolgd door de sector ‘farmaceutisch, medisch en biotechnologie’ (44%). In de sector ‘energie, mijnbouw en nutsvoorzieningen’ vinden de respondenten (54%) het van alle branches het minst waarschijnlijk dat hier veel deals worden gesloten in het komende jaar. Bijl: “Dit is een opvallende uitkomst. In de Benelux zagen we in het afgelopen half jaar juist veel deals in de groene energiesector in brede zin. Daarentegen zien we in de fossiele energiesector wel duidelijk minder beweging.”

De meeste respondenten (54 procent) beschouwen Azië-Pacific (exclusief Japan) als de meest aantrekkelijke regio voor fusies en overnames in de komende 12 maanden. Iets meer dan een derde (34 procent) noemt Noord-Amerika en nog eens 32 procent identificeert deze regio als de op één na meest aantrekkelijke voor fusies en overnames in het algemeen. De overgrote meerderheid van de respondenten (90 procent) denkt dat deals in de nabije toekomst steeds vaker op ESG-aspecten worden gecontroleerd.

