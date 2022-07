Philips onderuit op beurs na teleurstellende omzetverwachtingen

Gisteren kreeg zorgtechnologiebedrijf Philips een forse klap te verduren op de Amsterdamse beurs. Het aandeel daalde met bijna 10 procent na de publicatie van de kwartaalcijfers. Het zorgtechnologiebedrijf kampte afgelopen kwartaal met de coronalockdowns in China, allerhande leveringsproblemen en de wereldwijde inflatie. Daardoor leed Philips niet alleen verlies, maar is het bedrijf ook negatiever geworden over het gehele jaar. Het bedrijf voorziet nu een omzetgroei tot 3 procent, waar het eerder nog rekende op een stijging tot 5 procent.

Door de coronalockdowns in China kwamen er minder nieuwe opdrachten binnen en kon Philips in enkele fabrieken twee maanden niet produceren. Ook toeleveranciers hadden last van de strenge maatregelen tegen het coronavirus. Verder blijven leveringsproblemen en de wereldwijde inflatie, die deels verergerd wordt door de oorlog in Oekraïne, een rol spelen. Dat alles zette druk op de resultaten van het concern.

Omzet -7 procent

De omzet van Philips daalde met 7 procent in het tweede kwartaal, alleen kijkend naar bedrijfsonderdelen die een jaar geleden ook deel uitmaakten van het concern. Daarmee kwam de omzet uit op een kleine 4,2 miljard euro en een verlies van 20 miljoen euro.

Maatregelen genomen

Topman Frans van Houten zegt dat Philips diverse maatregelen heeft genomen om te zorgen dat de leveringsketen weerbaarder wordt. Ook zegt hij dat Philips de prijzen aanpast aan de hogere materiaalkosten die het bedrijf zelf moet betalen, en dat Philips aan de productiviteit werkt.

Het kantelpunt voor de leveringsproblemen is nabij, aldus Van Houten. “In China verwachten we de groei weer te hervatten en volgend jaar zullen de problemen in de leveringsketen wegebben”, zegt de topman. “Dan kunnen we weer groeien, want we zitten op een heel groot orderboek.” Daarbij blijft er onzekerheid over de economie. “Die wordt wat zwakker, dat is een risico”, weet Van Houten. “Het verbeterproject voor onze winstgevendheid gaat mogelijk wat langer duren.”

Vervanging slaapapneu-apparaten

Verder laat Philips weten al 3 miljoen vervangende slaapapneu-apparaten of reparatiekits voor die machines te hebben gemaakt. In totaal moet het bedrijf zo’n 5,5 miljoen slaapapneu-apparaten vervangen. Het isolerende schuim in die apparaten kon losraken en gezondheidsproblemen veroorzaken bij gebruikers.

