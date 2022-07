Robert Siep volgt Peter Habraken op als CFO bij Mosaic World

Robert Siep start in juli als nieuwe CFO van Mosaic World. Hij is de opvolger van Peter Habraken, die na dertien jaar aan een nieuw avontuur buiten Mosaic World begint.

Siep bekleedde deze rol eerder ook bij Modern Dental Europe, Sentia Group en Meatless Farm en brengt dus een brede ervaring als CFO met zich mee. Bij Mosaic World gaat hij onder meer het team helpen met de voorbereidingen op de eerder aangekondigde plannen voor een mogelijke beursgang in 2023.

Zoektocht naar nieuwe CFO

Nadat CFO Peter Habraken aangaf op zoek te zijn naar een nieuw avontuur buiten de organisatie, is Mosaic World begin dit jaar een zoektocht gestart naar een nieuwe CFO. Sieps kennis en ervaring met allerlei financieringsvraagstukken, waaronder het voorbereiden van een beursgang en investor relations is hetgeen wat Mosaic World zocht in een nieuwe CFO. Bij het Eindhovense bedrijf zal hij zich focussen op continue verbetering en verdere transformatie van de Finance organisatie.

Geweldige ontwikkeling van het bedrijf

Mosaic World CEO Patricia Ghering: “Peter heeft met zijn lange staat van dienst een grote bijdrage geleverd aan de geweldige ontwikkeling van het bedrijf. Daar zijn we hem dan ook zeer dankbaar voor. We zijn ook blij dat we met Robert een waardig opvolger hebben gevonden. Vanaf de eerste ontmoeting was er gelijk een klik en ik kijk er naar uit om samen met Robert verder te bouwen aan dit prachtige bedrijf.”

Alsmaar enthousiaster

Robert Siep is blij met de uitdaging die Mosaic World hem biedt. “Na een eerste bericht ben ik me gaan verdiepen in het bedrijf en werd alsmaar enthousiaster, niet in de laatste plaats vanwege de vele vernieuwende woonoplossingen. Ik vind het razend knap hoe het Mosaic World zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft en ben trots onderdeel uit te mogen maken van de toekomst.“

