“Succesvolle organisaties van nu zijn gedigitaliseerd en werken datagedreven”

De succesvolle organisaties van deze tijd hebben één ding gemeen: zij zijn gedigitaliseerd en werken datagedreven. Organisaties die hier nog niet mee bezig zijn, moeten dus aan de slag. Dat betoogt Raymon van Viegen, CFO van Visma | Onguard. “De CFO kan een voortrekkersrol nemen om dit te laten landen in de organisatie.”

Voor wie nog niet weet wat datagedreven werken is, legt Van Viegen het graag nog even uit. “Datagedreven werken is ervoor zorgen dat je alle data beschikbaar hebt die relevant is van binnen de organisatie en daarbuiten. Die moet je kunnen koppelen om er zo effectief wat mee te kunnen doen. Daardoor ben je relevant als finance professional. Het is zeer bruikbaar voor het budgetteringsproces. Op basis van data kun je veel nauwkeuriger inschatten en voorspellen wat jouw organisatie en de markt de komende jaren gaat doen. Daarmee lever je een relevante bijdrage bij strategische beslissingen.”

In het proces betrekken

Volgens Van Viegen is de finance professional in zekere zin al datagdreven. “Ze zijn gewend om te werken met systemen waarin veel data zitten. Het is veelal beperkt tot financiële data, waarmee ze slechts een klein stukje van de data van de organisatie in hun bezit hebben. Om dus volledig datagedreven te kunnen werken is het noodzaak om ook de rest van de data in het proces te betrekken.”

Hoe makkelijk het ook klinkt, zo lastig is het voor organisaties om de data die beschikbaar zijn goed gestructureerd te gebruiken. Van Viegen: “Er zijn allerlei systemen waarin data staan van dezelfde klant. Daar moet je structuur in aanbrengen en de verschillende bronnen aan elkaar koppelen. Dat kun je doen met een gelikt datawarehouse of in een Power BI-achtige omgeving. Daar zijn allerlei smaken in. Maar daar heb je wel gestructureerde data voor nodig. De finance professional is daar heel goed in om dat voor elkaar te krijgen en de afdelingen helpen waar die structuur niet aanwezig is.”

“Het datagedreven werken begint aan het begin van het proces en daar moet je dus zijn.”

Eropuit gaan

Dat vraagt van de financial professional dat hij of zij erop uit gaat en zich veel meer moet laten zien, is Van Viegen van mening. “Zorg ervoor dat je met alle afdelingen praat die er zijn en daar de juiste informatie ophaalt, maar daarin ook goed de nuance weet te vinden. Het datagedreven werken begint aan het begin van het proces en daar moet je dus zijn. Daar worden de relevante data vastgelegd. Als je hierin slaagt, word je de finance professional die relevant is voor de gehele organisatie. Kun je vervolgens ook nog analyses loslaten op de data en voorspellingen doen, dan word je een datagedreven specialist. Waar de finance professional van oudsher iemand is die vooral terugblikt, wordt het nu zaak om meer vooruit te blikken. En daarover communiceren. Dat is het grootste verschil tussen de traditionele en nieuwe finance professional.”

Het goede voorbeeld geven

Van Viegen ziet voor de CFO de rol weggelegd om de rest van het personeel te ondersteunen in dit proces. “De transitie naar datagedreven werken gaat niet plaatsvinden door één iemand, maar door de heel de organisatie erin mee te krijgen. De CFO kan hierin het goede voorbeeld geven en ervoor zorgen dat de mensen de juiste skills ontwikkelen die nodig zijn voor dit proces. In de boardroom en het managementteam kun je een voortrekkersrol hebben door veel over dit onderwerp te praten. En door voorbeelden te laten zien die succesvol zijn. Of dat nou intern of bij je concurrenten is geweest. Je moet kunnen laten zien dat het relevant om een digitale en datagedreven organisatie te worden. Daarin moet je de hele organisatie in meenemen, in plaats van alleen je eigen afdeling waarvoor je verantwoordelijk bent.”

Raymon van Viegen: “De transitie naar datagedreven werken gaat niet plaatsvinden door één iemand, maar door de heel de organisatie erin mee te krijgen.”

Beroepsprofiel verandert

De ontwikkeling van digitalisering en datagedreven werken zorgt ervoor dat Van Viegen bij de werving van nieuwe medewerkers anders kijkt dan enkele jaren geleden. “Tien jaar geleden werkte ik ook al in finance. Destijds zocht ik werknemers die op de hoogte waren van de laatste de wet- en regelgeving en als geen ander journaalposten begrepen. Dat is nog steeds relevant. Maar als je nu kijkt naar de vaardigheden die iemand moet bezitten, dan stel je ook andere vragen: Heb je ervaring met Power BI of een dergelijk ander programma. Snap je wat data zijn en wat je ermee kunt doen? Hoe goed kun je erover praten? Hoe prettig vind je het om voor een groep te staan en mensen proberen te overtuigen van je verhaal? Dat zijn vaardigheden waar ik meer naar kijk dan dat ik vroeger deed.”

Pure noodzaak

Volgens Van Viegen is er van vrijblijvendheid geen sprake meer. De finance professional van nu moet deze handschoen oppakken. “Als je kijkt naar de succesvolle organisaties van nu, dan zijn dat de organisaties die digitaliseren en datagedreven werken. Je bewijst jezelf een slechte dienst als je hier niet in meegaat, terwijl de concurrentie dat wel doet. Zowel voor je klanten, als je interne organisatie. Want mensen vinden het leuk om op de langere termijn bij een succesvol bedrijf te werken, in plaats van bij een bedrijf dat overal te laat komt.”

