Twee derde van processen Nederlandse bedrijven gedigitaliseerd

Nederlandse bedrijven hebben twee derde van hun processen gedigitaliseerd. Over drie jaar zal dat bijna 80 procent zijn, zo verwachten ze. Ten opzichte van 2021 zijn er geen grote verschuivingen, hoewel de sector handel er positief uitspringt.

Over alle sectoren heen is er veel vertrouwen in de toekomst van digitalisering. Maar liefst 56 procent van de ondervraagden denkt dat vrijwel alle processen over vijf jaar zijn gedigitaliseerd. Dit blijkt uit een online steekproef uitgevoerd door Kien Onderzoek in opdracht van Visma Software. Voor het zesde jaar op rij werd de mate van digitalisering van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart gebracht. Het percentage gedigitaliseerde processen ligt nu op 66 procent, in 2025 zal dat naar verwachting 78 procent zijn.

Verwerking van bankmutaties blijft meest gedigitaliseerd

Het verwerken van bankmutaties is met 75 procent het meest gedigitaliseerde proces. De overheid/non-profitsector gaat daarbij aan kop met 83 procent, gevolgd door de dienstverlening met 77 procent. De verschillen tussen de grootzakelijke markt en het mkb zijn klein.

Bijna drie kwart van alle facturen wordt digitaal verstuurd. Dit jaar is het digitaal versturen van facturen meer in zwang bij kleinere organisaties (76 procent) dan in grotere (71 procent). De drempel voor het digitaal versturen van facturen lijkt ook dit jaar voor een groot deel aan de kant van de klanten te liggen. Het ontvangen van facturen gebeurt voor 68 procent digitaal, zowel voor het mkb als de grotere bedrijven. Ook de verwerking van facturen gebeurt voor ruim twee derde digitaal, waarbij het verschil tussen mkb en de grotere bedrijven bijna is gehalveerd ten opzichte van vorig jaar.

Uitdagingen bij verdere digitalisering

Waar zien bedrijven de grootste uitdagingen bij het digitaliseren van hun processen? Ook dit jaar staat security weer met stip op één. Ze maken zich onder meer zorgen over cybercrime, privacy en de AVG. Mensen blijven eveneens een aandachtspunt. Hoe krijg je ze mee in veranderingen? Hoe leid je ze goed op? En hoe haal je de juiste kennis in huis voor het digitaliseren van processen?

Over vijf jaar alles digitaal

Een ruime meerderheid (56 procent) verwacht dat in vijf jaar tijd alle processen in het merendeel van de bedrijven zullen zijn geautomatiseerd. In het mkb is het vertrouwen in de voortgang van de digitalisering in de komende vijf jaar iets groter dan in de grootzakelijke markt.

