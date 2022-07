Twijfels over reeks rentestappen door ECB nemen toe

Het is volgens kenners steeds minder zeker dat de Europese Centrale Bank de komende tijd de rente stap voor stap gaat verhogen. Op de financiële markten wordt steeds meer rekening gehouden met een scenario waarbij de Europese toezichthouder een geplande reeks verhogingen toch niet zou aandurven. Dit vanwege de mogelijke stopzetting van Russische energieleveranties aan Europa, de politieke crisis in Italië en een economie die op de rand van een recessie balanceert.

Beleidsmakers van de ECB gaven eerder aan vanaf juli de rente in stappen te willen verhogen om daarmee de strijd aan te gaan met de torenhoge inflatie. Daarbij zou sprake zijn van een “aanhoudende” cyclus van renteverhogingen. Komende week moet de rente met een kwart procentpunt worden verhoogd, de eerste renteverhoging sinds 2011.

Steeds meer twijfel

Over de reeks renteverhogingen lijkt dus steeds meer twijfel. Handelaren gepolst door persbureau Bloomberg rekenen in doorsnee nu op een verkrapping met 155 basispunten tegen het einde van het jaar. Dat betekent een daling ten opzichte van een piek van meer dan 190 basispunten medio juni.

Door de eerder genoemde problemen vragen handelaren zich af hoe ver de ECB kan gaan. Europa loopt qua renteverhogingen achter op de Amerikaanse Federal Reserve. Door de ingrepen in de VS werd de dollar meer waard afgezet tegen de euro. Voor het eerst in twintig jaar was de Amerikaanse munt zelfs evenveel waard als de euro.

Een hele kluif

De geplande rentestap van 0,25 procentpunt van de ECB zal de depositorente naar min 0,25 procent brengen. Volgens kenners wordt het dus een hele kluif om snel met meer rentestappen te komen. Tot een niveau van plus 0,5 procent zou nog wel kunnen, maar daarna wordt het lastig, zo klinkt het. Ook omdat een hogere rente het financieel geplaagde Italië in de problemen kan brengen.

Binnen de ECB gaan er ook stemmen op om met een krachtiger stap van een half procentpunt te beginnen. Dit scenario wordt door kenners onwaarschijnlijk geacht omdat het in tegenspraak zou zijn met de richtlijnen. Ook zou het de geloofwaardigheid kunnen schaden. Een verhoging van die omvang blijft het basisscenario voor september, waarbij de aandacht van de handelaren dus vooral gericht is op wat daarna komt.

