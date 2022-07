Het vertrouwen in financiële instellingen is het afgelopen jaar stabiel gebleven, terwijl vertrouwen in andere sectoren (zoals de politiek en ambtenaren) is afgenomen. Dit blijkt uit een onderzoek van DNB onder ruim 2.200 Nederlandse huishoudens.

Het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in financiële instellingen is het afgelopen jaar stabiel gebleven. Figuur 1 hieronder laat zien dat in 2022 51 procent van de ondervraagden tamelijk veel of heel veel vertrouwen in financiële instellingen heeft. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande meting in 2021. Het vertrouwen in de nationale politiek, de ambtenarij en het bedrijfsleven is daarentegen afgelopen jaar verder gedaald. Wel ligt het vertrouwen in het bedrijfsleven nog net iets hoger in vergelijking met financiële instellingen. Vorig jaar had 42 procent van de respondenten vertrouwen in de politiek. Nu is dat 29 procent. Het vertrouwen in technologiebedrijven, zoals Google, Apple, Facebook en Amazon bleef met 19 procent het laagste.

Figuur 1 – Vertrouwen in financiële instellingen stabiel

Aandeel respondenten met tamelijk veel of heel veel vertrouwen

Gemiddelde van vertrouwen

Het vertrouwen in financiële instellingen is het gemiddelde van het vertrouwen in banken, verzekeraars en pensioenfondsen en wordt sinds 2019 op dezelfde wijze uitgevraagd als het vertrouwen in de andere actoren. Het vertrouwen in technologiebedrijven wordt gemeten sinds 2018.

