Waakhond ACM let extra op misbruik huidige marktomstandigheden

De Autoriteit Consument & Markt is extra alert op bedrijven die misbruik maken van de huidige marktomstandigheden. De hoge prijzen voor energie, benzine en boodschappen brengen volgens de toezichthouder een groeiende groep mensen, van wie een groot deel al in een financieel kwetsbare positie zit, in de problemen.

De ACM let daarbij vooral scherp op bedrijven die consumenten misleiden door niet transparant te zijn over kostenstijgingen en die verbergen in bijkomende kosten. Ook houdt de waakhond in de gaten of concurrerende bedrijven met elkaar afspraken maken hoe zij de hogere prijs voor grondstoffen doorberekenen in de prijzen. Daarnaast wordt er scherp op toegezien dat bedrijven de winkels waaraan zij leveren niet met harde of zachte hand dwingen om prijsverhogingen door te voeren.

Direct optreden

“Onze missie is dat we zorgen dat markten goed werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst”, zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM. Snoep stelt geen aanwijzingen te hebben dat de hogere prijzen worden veroorzaakt door een gebrek aan concurrentie in Nederland. De toezichthouder stelt wel vast dat deze situatie veel mensen in problemen brengt. “We zullen daarom direct optreden als er bedrijven zijn die misbruik maken van de situatie”, aldus Snoep.

Begin dit jaar maakte de ACM bekend dat de focus van het toezicht in 2022 ligt op energie en duurzaamheid, digitale economie en woningmarkt. De toezichthouder roept mensen op om signalen over mogelijk misbruik te melden via de website.

Volg Executive Finance op LinkedIn!