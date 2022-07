Zes CFO’s in Top-100 Corporate Vrouwen 2022

Petri Hofsté is voor de zesde keer de invloedrijkste corporate vrouw van Nederland. Zij bezet de eerste plek in de Top-100 Corporate Vrouwen 2022 van Management Scope. In de ranglijst staan dit jaar zes CFO’s.

Hofsté is commissaris bij twee financials (Rabobank en Achmea, beide een coöperatie), bodemonderzoeker Fugro en familiebedrijf Pon Holdings. Daarnaast is ze voorzitter van het bestuur van Stichting Nyenrode, de businessuniversiteit waar ze zelf ooit studeerde voor ze aan haar loopbaan begon bij KPMG, ABN AMRO, RBS, DNB en APG. Hofsté maakt zich al jaren sterk voor meer diversiteit in de boardroom en een inclusieve cultuur. Dat vraagt om hard werken van zowel mannen als vrouwen, plus een brede bewustwording van verborgen vooroordelen, betoogde Hofsté onlangs.

Zes CFO’s

Verderop op de ranglijst staan zes CFO’s. Op plek 22 staat Jolanda Poots-Bijl. Zij is sinds 2016 CFO van Van Oord. Twee plekken lager staat Carolina Wielinga, sinds 2018 de CFO van BDR Thermea Group. De Britse Sinead Gorman, sinds dit jaar CFO van Shell, staat op plek 40. Natalie Knight, CFO van Koninklijke Ahold Delhaize staat 74ste. Elf plekken lager staat de CFO van Beter Bed Holding Gabrielle Reijnen. De zesde en laatste CFO in de lijst is Arina Freitag. De Duitse is sinds dit jaar financieel eindverantwoordelijk bij Tennet Holding.

