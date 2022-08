Belastingdienst tornt niet aan fiscaal verschoningsrecht

De Belastingdienst gaat toch niet tornen aan het verschoningsrecht van advocaten die bijvoorbeeld belastingontduikers bijstaan. Daar leek het in een eerder wetsvoorstel wel op. Maar na stevige kritiek van de Nederlandse Orde van Advocaten is nu duidelijk dat dat niet doorgaat.

Het vakmedium Mr. meldt dat op haar website. In 2017 kondigde de toenmalig staatssecretaris van Financiën een inperking aan van het fiscaal verschoningsrecht. Dat zeer tegen de zin van de Nederlandse orde van advocaten. Die benadrukte tegenover het ministerie van Financien het fundamentele belang van de geheimhoudingsplicht en het daarmee samenhangende verschoningsrecht. Het bezwaar zat in de rol van advocaten bij de aanpak van belastingontduiking. Met het wetsvoorstel zou de Belastingdienst inzage krijgen in de communicatie tussen (onder anderen) een advocaat en zijn client.

Vertrouwelijke communicatie onder druk

Het recht op vertrouwelijke communicatie met geheimhouders als advocaten komt hierdoor onder druk te staan. Daarmee wordt een belangrijk principe in onze samenleving geschaad, aldus de Orde. De adviescommissie Belastingrecht van de NOvA heeft nu een beknopt advies uitgebracht over de fiscale verzamelwet 2024. Onderdeel van dit wetsvoorstel is een codificatie van de jurisprudentie op het terrein van het ‘fiscaal’ verschoningsrecht. De adviescommissie wijst erop dat het ministerie de kritiek van de NOvA ter harte heeft genomen. In de memorie van toelichting bij het huidige voorstel is aangegeven dat het kabinet met deze voorgestelde wetswijziging geen inhoudelijke wijziging beoogt maar slechts codificatie voor ogen heeft van de bestaande invulling van het verschoningsrecht door de Hoge Raad.

