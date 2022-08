Bezoek bij accountantsorganisaties met reguliere vergunning vergroot inzicht in sector

Per 1 januari 2022 houdt de AFM direct toezicht op 250 accountantsorganisaties met een reguliere vergunning. Om nader kennis te maken, ging de Autoriteit Financiële Markten op bezoek bij circa 60 accountantsorganisaties met een reguliere vergunning. Zij gaven inzicht in hun strategische prioriteiten en uitdagingen.

Nadere kennismaking AFM met circa 60 accountantsorganisaties op locatie

Na eerdere online-bijeenkomsten bezocht de AFM circa 60 accountantsorganisaties met een reguliere vergunning op locaties door heel Nederland, van groot tot klein. De AFM zag veel overeenkomende uitdagingen en strategische prioriteiten.

Schaalvergroting en data-analyse zijn strategische prioriteiten

De meerderheid van de bezochte accountantsorganisaties is nadrukkelijk op zoek naar een vorm van schaalvergroting. Dit doen ze op autonome wijze, via een vorm van samenwerking of door overname van een andere accountantsorganisatie. Dit is belangrijk om de vraag naar wettelijke controle opdrachten aan te kunnen en de kwaliteit hiervan duurzaam te waarborgen. Het gebruik en verder ontwikkelen van data-analyse heeft ook prioriteit.

Werving en behoud vakkundig personeel als belangrijkste uitdagingen

De werving en het behoud van vakkundig personeel zijn de belangrijkste uitdagingen. De accountantsorganisaties maken zich zorgen over de aantrekkelijkheid van het accountantsberoep, mede beïnvloed door de hoge werk- en regeldruk.

Inzet externe serviceorganisaties helpt bij waarborgen kwaliteit

Veel accountantsorganisaties integreren diensten van externe serviceorganisaties op het gebied van kwaliteit. Dit ter waarborging van de blik van buiten naar binnen. Zij worden bijvoorbeeld ingezet bij kwaliteitsbeoordelingen of dossiercoaching.

Sector en toezichthouder hechten waarde aan blijvende verbinding

Tijdens de gesprekken zijn wederzijdse verwachtingen uitgewisseld, waarbij veel accountantsorganisaties aangaven persoonlijk contact belangrijk te vinden: ‘Verbinding maken met elkaar is essentieel om een inhoudelijke en professionele relatie met elkaar op te bouwen,’ stelde een van de accountantsorganisaties. Uit de evaluatie bleek dat het bezoek van de AFM positief werd ontvangen. Ook de AFM waardeert het contact en de nuttige inzichten die zij kreeg en vindt het belangrijk om in contact te blijven. De verworven inzichten neemt de AFM ook mee in haar toezichtactiviteiten. Een overzicht van deze toezichtactiviteiten zal in het najaar worden gedeeld op de website.

