“Bij een implementatie moet je zelf met je poten in de modder staan”

Van een verouderd ICT-landschap naar een moderne klant journey in de cloudomgeving van Salesforce. Amne Ndyeshobola, Director Head of Finance & IT Corporate Banking bij NIBC, leidde die transformatie en trekt nu lessen. “Je moet goed van tevoren weten hoe je nieuwe wereld eruit moet komen te zien.”

“Ik ben mijn carrière begonnen op een financiële afdeling, maar ben na vijf jaar bij toeval in de ICT beland”, begint Ndyeshobola haar verhaal. “Het structureren van big data en databases vond ik erg leuk, maar er komen alleen mensen aan je bureau staan als er problemen zijn. Ik hoef niet elke dag een schouderklopje, maar het gebrek aan waardering is wel één van de redenen waarom ik weggegaan ben uit de IT. Zelden zegt iemand dankjewel. Dat hoeft ook niet dagelijks, maar ik miste die waardering wel.” Dat was voor haar reden om de overstap naar NIBC te maken. Ze nam bij die overstap kennis van coderen, ICT en databases mee. “Die kennis is altijd in mijn voordeel blijven werken. Waarom ik voor een bank koos? De mate van complexiteit van de grootboekrekening, maar ook de rekenkundige complexiteit trok me.” NIBC bedient meer dan vierhonderdduizend klanten. Dat zijn retailklanten en bedrijven uit het middensegment. De financiële instelling heeft kantoren in Den Haag, Frankfurt, Londen en Brussel.

Minder geavanceerd

Met haar kennis van ICT en finance werd ze gevraagd om de transformatie van een verouderd ICT-landschap naar een moderne cloudomgeving te leiden. Ndyeshobola: “Jarenlang was er, logischerwijs, aan de retailkant veel geld geïnvesteerd om vernieuwingen door te voeren, maar aan de zakelijk kant minder. Het ICT-landschap was daar minder geavanceerd, om het zo te zeggen. We werkten met ooit zelfgebouwde ICT-systemen die moeilijk te onderhouden en verder te ontwikkelen waren. Terwijl daar wel behoefte aan was. Bijvoorbeeld om de klantreis van zakelijke klanten beter vorm te geven, om cyber security verder te ontwikkelen, een betere analyse van data te kunnen doen en om workflows beter vorm te geven. Software van nu kan nu eenmaal vele malen meer dan dertig jaar geleden. Toen waren het meer administratieve systemen. Nu kun je bijvoorbeeld op gestructureerde en ongestructureerde data analysetools loslaten, maar ook in korte tijd gestandaardiseerd processen opnieuw vormgeven.”

Amne Ndyeshobola: “Als we ons op configuratie richten in plaats van codering, vereenvoudigen we in de toekomst updates en releases en kunnen we snel nieuwe functies benutten.” Foto: Fotobureau Roel Dijkstra

Betrouwbaar en flexibel

“Voor de digitale transformatie van het bedrijf hadden we een betrouwbaar en flexibel CRM-platform nodig”, stelt Ndyeshobola. “Dat systeem aan de voorkant bepaalt bij een zakelijke bank, bijvoorbeeld bij het aangaan van leningen tussen de tien en vijftig miljoen euro, meteen de toon voor de rest van het proces in onze bank. Denk aan know your customer-data, maar ook het voldoen aan algemene verordening gegevensbescherming.” Haar belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerp, de uitvoering en de implementatie van Financial Services Cloud was om het maatwerk tot een minimum te beperken. “Als we ons op configuratie richten in plaats van codering, vereenvoudigen we in de toekomst updates en releases en kunnen we snel nieuwe functies benutten. Zonder dat je terug hoeft naar consultants om het nieuwe deel te implementeren.” Daarbij komt dat Ndyeshobola gebruik wilde maken van best in class-software. “Als je zelf de software gaat aanpassen naar maatwerk, drijf je weg van de standaard. Terwijl daar eigenlijk geen echt goede reden voor is. Daarbij komt dat je het geld maar één keer kunt uitgeven en maatwerk vaak veel duurder uitkomt. Ook daar was geen noodzaak toe.”

In negen maanden

Ndyeshobola rondde het project tijdig – de eerste fase binnen in negen maanden – af en het bleef, zoals een financial betaamd, binnen het budget. “De nieuwe software biedt ons nu leadmanagement, accountmanagement en mogelijkheden voor de smartphone, terwijl de AVG-naleving wordt vereenvoudigd. En we hebben nu een 360 graden klantoverzicht op basis van kunstmatige intelligentie.” Hoewel het ongebruikelijk is voor een eerste release, besloot NIBC direct om Tableau CRM, software om dashboards mee te maken, toe te voegen. “Tijdens mijn loopbaan heb ik ervaren dat je fantastische systemen kunt hebben waarin medewerkers data invoeren, maar waar het om draait is wat je eruit haalt. Daarom was het voor mij cruciaal dat we Tableau CRM direct zouden toevoegen. Nu kunnen we de vragen beantwoorden die we al hadden en nieuwe vragen. Tijdens directievergaderingen kunnen we nu veel data op het scherm toveren. Bijvoorbeeld scoreboards en de salesfunnel. Zodat we continu een up to date overzicht hebben.”

“Neem de tijd om een goed plan te ontwikkelen voordat je begint en investeer tijd om te zorgen dat iedereen in het team precies begrijpt wat je wilt realiseren.”

Hoe ziet nieuwe wereld eruit?

Cruciaal bij implementaties zoals deze is volgens Ndyeshobola dat je “een goed beeld hebt van hoe de nieuwe wereld eruit moet komen te zien. In die zin heb ik veel aan mijn achtergrond in ICT, want ik kan me bij die nieuwe wereld een voorstelling maken. En ik weet wat er wel en niet kan, zodat ik collega’s en externen beter kan aansturen.” Ze adviseert dan ook: “Neem de tijd om een goed plan te ontwikkelen voordat je begint en investeer tijd om te zorgen dat iedereen in het team precies begrijpt wat je wilt realiseren. Daarnaast: geef altijd het goede voorbeeld. Dit betekent dat je moet inspringen, je ermee moet bemoeien en betrokken moet zijn. Laat ontwikkelingen niet alleen maar over aan anderen. Je moet zelf met je poten in de modder staan, ook om te ervaren als een deel van de implementatie niet gaat zoals je wilt. Dan moeten er alternatieven komen. Als het niet gaat zoals het moet, analyseer dan vooral ook zelf hoe het wel gaat.”

Methode niet cruciaal

Als start van de implementatie maakten medewerkers van NIBC en Salesforce binnen drie dagen een demo. Ndyeshobola: “Met daarin de reis die klanten en hun data maken in ons bedrijf. Die hebben we vervolgens voorgelegd aan de directie die al snel overtuigd was. Vervolgens gingen we op een agile manier te werk bij de implementatie. Alhoewel ik denk dat niet de methode cruciaal is voor het succes. Of je nu een watervalmethodiek of een agile-methode volgt, dat maakt niet zo veel uit. Als je maar goed communiceert, richting alle stakeholders. Wat zijn de requirements tot in detail? Hoe ziet de werkvoorraad eruit en hoe krijgen we die netjes in het systeem? Welke proces willen we in de nieuwe situatie volgen? Dat soort vragen moet je vooraf allemaal beantwoord hebben. Communiceren en – om voortgang te hebben – besluiten nemen zijn cruciaal voor succes van een implementatie. We hebben veel tijd genomen, met de finance- en risk-specialisten, maar ook met de business-specialisten, om het eindplaatje te schetsen. Dan ben je op en top voorbereid. Als je dat schetst komen er altijd in de praktijk issues naar boven van ontwikkelingen die je toch anders had willen doen. Daar is die besluitvaardigheid voor nodig.”

Amne Ndyeshobola: “Een ICT-implementatie is meer een marathon dan een sprint.” Fotobureau Roel Dijkstra

Stap voor stap

NIBC Corporate Banking heeft nu het traject van eerste contact met een klant tot het daadwerkelijk afsluiten en beheren van de zakelijke lening gedigitaliseerd. Ndyeshobola: “Alle onderdelen hebben we daarbij stapje voor stapje in het systeem gebracht. Daardoor kunnen we nu precies zien hoe het ervoor staat met de pijplijn van zakelijke leningen. Dat bijna realtime, met een kwartier vertraging. In dat proces ook de checks van risk en compliance, onder andere de Know-Your-Customer-stappen. Die toetsen of we met de betreffende klant wel zaken willen en mogen doen, of er een belangenconflict is of dat de onderneming slechte pers heeft gekregen.”

Niet alles zelf verzinnen

Moet een finance director een dergelijke implementatie leiden? “Dat hangt af van diens competenties”, antwoordt Ndyeshobola. “In mijn geval was het met mijn achtergrond en affiniteit logisch. Daarnaast weet ik dat financials vaak een achtergrond hebben in het structureren van financiële data in logische planning- en controlcycli. Dat is een achtergrond die goed van pas kan komen, maar dan moet je wel voldoende kennis van ICT en technologie hebben. Anders werkt het alsnog niet. Je zou in elk geval een beeld moeten hebben van welke elementen vanuit finance belangrijk zijn om toe te voegen in het proces. Zeker bij een bank. Let wel, je hoeft niet alles zelf te verzinnen. In je netwerk zitten vast andere bestuurders met ervaring in ICT-implementaties. Ook al is dat in een andere industrie, dan is die ervaring nog steeds bruikbaar. Ga vooral niet in je eentje het wiel uitvinden.”

Meer een marathon

Ndyeshobola vond geen inspiratie bij een andere bank, maar bij een fabrikant van luxe sportauto’s. “Een heel andere branche misschien, maar wel met een belangrijke overeenkomst: klanten met heel specifieke wensen – geen standaardproducten, maar echt maatwerk. Net als bij de klanten van NIBC. Ik zag hoe ze daar door gebruik te maken van technologie, strakke processen en data elke dag tweehonderd gepersonaliseerde auto’s konden maken met een extreem kleine foutmarge. Bovendien waren alle mensen in de fabriek enthousiast over hoe ze dat deden. Ik dacht als zij dat kunnen, kunnen wij dat bij de bank ook.” Ndyeshobola was bij tijd en wijle coach van het projectteam. “Nog zo’n les: om de vaart erin te houden, moet je je collega’s aanmoedigen. In een veilige omgeving mag je falen, om de ontwikkeling vervolgens op een andere manier aan te pakken. Je moet bereid zijn je aan te passen. Houd vervolgens het positivisme erin. Zeker omdat een ICT-implementatie meer een marathon is dan een sprint.”

Over Amne Ndyeshobola Amne Ndyeshobola studeerde ze bedrijfseconomie en deed ze aansluitend een MBA aan de Universiteit van Maastricht. Na een semi-overheidsinstelling, trad ze aan bij uitgever Reed Elsevier. Daar verzorgde ze diverse business intelligence-trajecten voor. Juni 2021 vervolgde ze haar carrière bij NIBC. “Een stap naar buiten ICT.” Ze hield zich daar bezig met management accounting, controlling en forecasting. Nu werkt ze ruim vijf jaar voor de zakelijke businessunit van NIBC, als laatste als Director Head of Finance & IT Corporate Banking.

Volg Executive Finance op LinkedIn!