Blog Jaap Koelewijn: Zolang de muziek speelt

De gevolgen van de crisis komen hard aan bij de zwakkeren van de samenleving. De overheid heeft nog een redelijke ruimte voor extra uitgaven en onder extreme omstandigheden zijn bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Nederland stormt op een crisis af, al zou je zeggen dat het niet zo is. Ik was stomverbaasd toen ik las dat de kaartjes voor Lowlands 15 procent duurder waren ten opzichte van 2021. Het maakt de feestgangers weinig uit, ze tikken de 245 euro af en ze betalen zich blauw aan bier en eten. Corona is voorbij, we hebben spaargeld en we willen feesten zolang de muziek speelt. De terrassen stromen over en Schiphol loopt vast.

Ondertussen tekent onder de oppervlakte zich een ongekende ramp af. Ik betaal nu 25 euro per maand voor mijn elektriciteit. De pijn van dure energie is tot nu toe aan mij voorbijgegaan, want ik heb een langlopend contract tot einde dit jaar. Maar voor 2023 maak ik mij geen illusies. Zoals de zaken er nu voorstaan gaat mijn factuur omhoog naar 125 euro en daar valt niet tegenop te besparen. Het termijnbedrag voor de stadsverwarming is nog niet bekend, maar er is weinig reden voor optimisme. Ik ga 10 procent koopkrachtverlies lijden.

Toename ongelijkheid

Bij ongewijzigd beleid dreigt er een drama dat vooral de zwakken in de samenleving zal treffen. Het begrip ‘armoede’ heeft sinds een jaar een nieuwe dimensie gekregen, want het gaat vooral om mensen die met een laag inkomen in een slecht geïsoleerd huis wonen die de hardste dreun zullen krijgen. De toch al bestaande en sterk toegenomen ongelijkheid in onze samenleving zal alleen maar verder toenemen. De problemen worden groter door de omstandigheid dat mensen met lage inkomens een slechtere gezondheid hebben, geen gezond voedsel kunnen betalen en minder goed toegang hebben tot hulpverlenende instanties.

Steun en inflatie

Wat moeten we doen om te voorkomen dat hele groepen vermorzeld raken? De neoliberale economen hebben een duidelijk antwoord. Dure energie en dito voedsel maken ons armer en helaas moeten we de meloen doorslikken. In essentie zit De Nederlandsche Bank op die harde lijn. Het geven van steun zal de toch al torenhoge inflatie alleen maar verder aanjagen en dat is nou net iets wat we niet moeten doen. DBN stelt dat we de pijn moeten nemen en vooral niet meer geld moeten lenen om de pijn te verzachten.

Bijzondere maatregelen noodzakelijk

Deze redenering schuurt, omdat die voorbijgaat aan de omstandigheid dat juist de zwakkeren in de samenleving worden getroffen. Ze zijn niet de oorzaak van de crisis, maar ze moeten wel de gevolgen dragen. De geopolitieke onrust veroorzaakt de extreem dure energie, want de markten zijn volledig ontregeld. Het probleem zit aan de aanbod- en niet de vraagkant. Onder deze extreme omstandigheden zijn bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Ruimte voor uitgaven

Daar komt bij dat de overheid een redelijke ruimte heeft voor extra uitgaven. De rente is nog steeds heel laag, het begrotingstekort is nog geen 2 procent, de staatsschuld is 47 procent van het BBP, terwijl 60 procent het maximum is. Het zou daarom niet meer dan redelijk zijn dat de overheid in actie komt. Natuurlijk zou het ook mooi zijn dat de bedrijven die door de crisis meer winst maken aangepakt worden. Maar dat heeft wat mij betreft niet de hoogste prioriteit. Niemand heeft belang bij een ontwrichte samenleving, dus snel handelen is noodzakelijk. Ondertussen moeten we hopen op een zachte winter. Klimaatverandering heeft toch nog een goede kant.

Auteur: Jaap Koelewijn.

