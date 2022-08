Centrale bank China wil economie behoeden voor hoge inflatie

De centrale bank van China zal alles op alles zetten om de Chinese economie te beschermen tegen de inflatiedreiging. De beleidsmakers beloven onder andere massale stimuleringsmaatregelen om groei te stimuleren. Ook de geldpers zal harder draaien als dat nodig blijkt.

Volgens een driemaandelijks rapport van de People’s bank of China zal de economische groei gestimuleerd worden waarbij ook gezorgd zal worden voor stabiele prijzen. Tegelijkertijd zal de bank de reële economie krachtiger en kwalitatief beter ondersteunen, zo valt te lezen.

Jongste inflatiecijfers

De waarschuwingen van de PBOC volgen kort op de publicatie van de jongste inflatiecijfers. Daaruit bleek dat de geldontwaarding in juli was versneld tot 2,7 procent, het hoogste niveau in twee jaar. Vooral voedselprijzen werden in rap tempo duurder. Dat kwam weer goeddeels door de gestegen prijs van varkensvlees. De zwakke consumentenvraag hield de algemene prijsdruk binnen de perken.

Boven de 3 procent

Volgens de centrale bank zal de inflatie in de tweede helft van het jaar in sommige maanden boven de 3 procent uitkomen. Voor het hele jaar rekent China op een inflatie van rond de 3 procent.

Het land heeft onder andere maatregelen ingesteld om verzekerd te zijn van graanleveringen, terwijl het ook de levering van energie probeert veilig te stellen. De stijging van de varkensvleesprijzen en China’s afhankelijkheid van geïmporteerd gas en olie creëerden wel uitdagingen voor het land, zei de bank.

